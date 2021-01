Dura crítica a Dimayor: ¿por qué solo 8 clubes cumplen licenciamiento?

Comienza el 2021 y ya se escuchan las primeras voces críticas respecto del fútbol colombiano y su nueva temporada.

La voz de alerta es de la Agremiación de Futbolistas (Acolfutpro), que considera "inaceptable" que la Dimayor no exija a todos los clubes profesional del país que se cumpla a cabalidad el licenciamiento de clubes, que impone normas estrictas de protección a los derechos de los trabajadores.



"Es inaceptable que para este año 2021 la FCF y la Dimayor solamente exijan a ocho clubes (aquellos clasificados a las competencias de la Conmebol) el cumplimiento del Reglamento de Licencia de Clubes, eximiendo a los 28 clubes restantes de cumplir con los criterios mínimos estipulados para participar en las competencias oficiales", dijo la entidad en sus redes sociales.



"Además, preocupa que hayan requerido a la Conmebol estimar como no obligatorio para los clubes clasificados a competencias de la Conmebol la participación en competencias femeninas y juveniles", añadió.



La preocupación es que queda sin obligatoriedad el artículo 34 y los clubes pueden incumplir sin mayores castigos: “el club solicitante no debe tener deudas vencidas con respecto a sus empleados relacionadas con la Seguridad Social, Fondo de Pensiones, y en general con las obligaciones contractuales legales con sus empleados”.

Comunicado oficial | Posición de ACOLFUTPRO frente a las determinaciones del sistema de Licenciamiento de Clubes de la @FCF_Oficial y la @Dimayor



— ACOLFUTPRO (@acolfutpro) January 8, 2021



El ejemplo que usa Acolfutpro es el Deportivo Pasto: "es inaudito que el Órgano de Primera Instancia (OPI) del Sistema de Licenciamiento de Clubes le haya otorgado la Licencia a la Asociación Deportivo Pasto para participar en las copas internacionales que organice la CONMEBOL en el 2021, a través de la Resolución 007 del 30 de diciembre de 2020, en la que considera que dicho club “cumplía con los requisitos y condiciones”, cuando es sabido que el Pasto cerró el año adeudando salarios, primas de servicios y otras obligaciones con el plantel de futbolistas profesionales".



Se espera que Dimayor explique las dudas de la agremiación y que se aclaren las normativas que deben cumplir todos los clubes profesionales del país.