¡Casi listo! América y su esperado refuerzo de España, a una firma

El regreso de Jeison Steven Lucumí al América de Cali es prácticamente un hecho. El jugador es del gusto del máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, y también del técnico Juan Cruz Real, y los diálogos siguen su desarrollo, a la espera de confirmación en cualquier momento.



No ha sido sencillo llegar a un acuerdo, ya que un equipo mexicano pretende hacerse a los servicios de Lucumí, aunque él está dispuesto a volver a vestirse de rojo, ahora como agente libre.



La otra opción que se manejaba era la del ecuatoriano Cristian Penilla ‘Penigol’, quien se encontraba en el New England Revolution, pero la balanza estaría inclinada hacia Lucumí, teniendo en cuenta la parte económica y que ya estuvo en el club entre 2014 y 2017, siendo una ficha importante para el ascenso en 2016.



De igual forma, se había pensado en el argentino Nahuel Luján, pero la Universidad de Chile compró el 50 por ciento de sus derechos federativos.



Lucumí es un extremo joven, de 25 años, que también hizo parte de Atlético Nacional, Querétaro de México y Elche de España, aunque dicho periplo por España no fue muy auspicioso al mando del argentino Jorge Almirón, que recientemente salió de la dirección técnica.



Alex Ríos, representante del atacante, reconoció en FUTBOLRED que “estamos en conversaciones”, por lo que muy pronto podría darse la vuelta de uno de los más queridos futbolistas del club en los años recientes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces