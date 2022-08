Kevin Salazar habló de cómo ha sido su adaptación en Deportivo Cali

Deportivo Cali finalizó su preparación para recibir este jueves a Jaguares de Córdoba, a las 8:00 de la noche en el estadio del Cali en Palmaseca, en juego aplazado de la primera fecha. Sobre este encuentro, el mediocampista Kevin Salazar, habló de lo que ha sucedido últimamente con el equipo y el juego contra Alianza el viernes anterior.



“Pienso que este partido que tuvimos en Barrancabermeja es un punto de partida, hubo una buena cara del equipo con un juego equilibrado. Por ahí nos convirtieron, pero siento anímica y futbolísticamente va en un alza, eso es muy positivo para todos nosotros”.

Fue interrogado sobre el cambio de ritmo de juego de la B a la A: “siento que el torneo de la B te brinda esa intensidad, pero los ajustes y adaptación que he tenido con el cuerpo técnico y los compañeros me han motivado mucho para tener ese orden, equilibrio y a esa intensidad darle un orden. Esa ha sido la parte en la que he estado trabajando y mejorando de a poco”.



Resaltó su adaptación: “me he sentido muy bien, la adaptación ha sido muy buena. Hemos sido conscientes de los goles que por ahí se han cometido, por ahí nos han pateado desde fuera del área, pero la verdad lo venimos trabajando para tener un equilibrio en el mediocampo”.



El equipo está enfocado en hacer un buen trabajo: “por ahí los partidos te van dando esa confianza y regularidad. Para este jueves me siento muy bien y los compañeros estamos enfocados, mentalizados y convencidos del trabajo que venimos haciendo”.



Destacó la virtud que tuvo el equipo en el último juego: “comenzamos con una situación adversa, lo remontamos, luego nos lo remontan y el equipo nunca se cayó anímicamente, siempre intentamos ir al frente para revertir la situación”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15