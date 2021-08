¿Escoba nueva barre mejor? Junior, con el toque de Arturo Reyes

Arturo Reyes llegó al Junior de Barranquilla para calmar las aguas turbulentas, en las que el tiburón parecía inmerso, donde las cosas en la cancha no se daban. La desconexión con la afición era evidente, no había la química acostumbrada de lado y lado. El partido contra Once Caldas parecía la oportunidad perfecta para reconectar el romance que vive en la arenosa por su equipo. Triunfo 4 a 2 y con detalles de buen fútbol, pero, cosas por corregir, desde lo estratégico y posicional.

La afición del Metropolitano salió feliz, no solo por la goleada, el equipo volvió a mostrar destellos de dinámica, esos que tanto gustan al hincha de la costa. Con criterio, entrega y dándole un valor agregado a las individualidades, esas que rondan, en abundancia, el camerino del Junior.



Arturo Reyes dejó ver, sobre el papel y la cancha, algo de lo que quiere entregar a la afición, pero, es pronto para sacar conclusiones. El mismo timonel lo dijo, en tres días es poco lo que se puede hacer. Sin embargo, mostró dos módulos llamativos, desde lo táctico. 4-2-3-1 como punto de partida, con la búsqueda de los carriles interiores y exteriores para desarrollar su idea, apuntándole a la dinámica y velocidad. En rueda de prensa, ratificó eso. Pues con Sambueza buscaba tener mayor recorrido por este sector, pese a que González tiene las características de un 10, quien se le vio más por la banda.



El otro modulo empleado por Reyes, en ocasiones, fue el 3-4-3, retrasando a Larry Vásquez como un tercer central, siendo libero y buscando aportar en la salida con el pie al piso. Quedándose con el rol del volante, fue uno de los destacados, siempre estuvo activo en la construcción y destrucción del juego. De hecho, alcanzó una precisión del 96% en los pases realizados, sin contar que en campo contario logró el 100%. Fue participe en el tercer tanto del Junior.



El rol de Fuentes y Pacheco era de subir hasta la línea final, para aprovechar lo partido y lo largo que lució el Once Caldas. No entraron en el juego interno, pero con la línea de 3, se volvían en carrileros.



Ahora, sin importar el sistema, le dio la vuelta a algo que era constante en la era Amaranto, no cambiar de perfil a los jugadores de banda, pese a que tengan la virtud para hacerlo. Caso Hinestroza, dos tantos, pero, con la facilidad de cortar hacia adentro y golpear a puerta. Más de una vez lo intentó.

Cristian Martínez Borja llegó como el reemplazo de Miguel Ángel, quien en Brasil, sigue mostrando grandes condiciones.



Pese a su trasegar en Ecuador, sigue siendo resistido por la afición de Junior. En su lugar estuvo Carmelo Valencia, quien desde el arranque, literal, apretó y consiguió el tanto a los 12 segundos. Pero su rol fue más allá del tanto, cuando tuvo que ir a la banda a cumplir de extremo, lo hizo. Así habilitó a Hinestroza en su gol con el pecho.



Equipo con un volumen ofensivo alto, no solo con el 4-2-3, mucho más con el 3-4-3, donde logró evitar que Once Caldas se impusiera, pese a los leves intentos. Cosas interesantes, pero, también por corregir, pues los errores individuales son característica de Junior últimamente. Los dos goles del cuadro visitante fueron errores puntuales en el retroceso defensivo del Junior.