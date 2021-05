Junior extendió su racha contra Santa Fe ¿paternidad del ‘tiburón'?

Junior y Santa Fe se ha convertido en uno de los duelos más usuales en la historia reciente del fútbol colombiano, no solo a nivel nacional, también al internacional. La historia reciente de ellos dice que han sido de los habituales en las fases finales y en la disputa por el título en la liga.



Con el duelo de hoy, ya son cuatro duelos de ida y vuelta en los que barranquilleros y bogotanos se cruzaron, con un balance totalmente favorable para el cuadro que hoy dirige Amaranto Perea. Incluso hay registro en la lucha por un título.



Para hablar de eso, hay que remontarse primero a la Copa Colombia de 2015. Santa Fe y Junior clasificaron a la gran final del campeonato tras dejar en el camino a Once Caldas y Medellín respectivamente. Para la gran final, todo arrancó en Barranquilla, siendo 2 a 0 para los locales con tantos de Juan David Pérez y Jorge Aguirre, en la vuelta Luis Manuel Seijas descontaría para los cardenales, pero la efectividad no estuvo para Santa Fe y perdería la corona en el estadio El Campín.



No pasaría mucho tiempo para que se volvieran a cruzar, nueve días después se cruzaron en los cuartos de final de la Liga, esta vez, todo empezó en Bogotá. 2 a 1 con tantos de Yair Arrechea y Miguel Borja, que para esa época integraba el plantel bogotano, descontando Roberto Ovelar. El partido en el Metropolitano arrancó con ventaja para Santa Fe, pero Toloza, Ovelar y Celis marcarían la remontada para el 3 a 1.

En la Sudamericana 2018 se volvieron a encontrar en las semifinales, Junior dominó la ida y vuelta, ganando 0 a 2 en Bogotá y 1 a 0 en Barranquilla.

Con la eliminación de hoy en los cuartos de final, Junior ratifica su paternidad en las llaves a dos duelos, cuatro en total a favor del cuadro barranquillero que ahora tendrá que enfrentarse a Millonarios en las semifinales de la Liga.