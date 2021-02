¿Se va Luis Amaranto Perea de Junior? Su futuro está más que claro

El presente del Junior es realmente caótico. En las últimas semanas se conoció el malestar en Barranquilla con Luis Amaranto Perea, entrenador del club, pero los resultados, en ese momento, lo defendían.



Este sábado, el conjunto barranquillero firmó su segunda derrota consecutiva en Liga (perdió 1-2 con Chicó en Tunja) y se empezó a especular con la salida del ex-integrante de la Selección Colombia.

Para salir de cualquier duda, en conferencia de prensa post-partido, a Luis Amaranto se le preguntó por su continuidad, pero la respuesta fue clara y contundente para toda la opinión pública.

​

​“De momento ni don Fuad (Char, dueño del equipo) ni el Presidente (Alejandro Char) me han dicho a mí que mi continuidad estaba en duda. Entiendo que eso estaba causando revuelo, que Junior genera noticias y que no hemos estado a la altura. A partir de ahí, otra información es falsa”, sentenció.



Eso sí, hizo una autocrítica respecto a la derrota en Tunja y manifestó ser “único responsable” de lo acontecido. “La responsabilidad es mía, no hay que buscar otros responsables. Yo soy el que entreno, hago el plan de partido y yo decido el equipo”, finalizó.