‘Estoy contento, pero estamos en camino de crecer’: Julio Comesaña

Deportivo Independiente Medellín venció 3-1 a Cortuluá, por la quinta fecha en la Liga I-2022. El técnico Julio Comesaña en conferencia de prensa habló sobre el buen desempeño en el Atanasio.



“Esa idea de juego de atacar y defender debe ir con la línea de nuestros futbolistas. Unos no han podido todavía y otros ya encontraron su fútbol. El equipo me gustó porque tuvo agresividad en la recuperación y tuvo más fútbol ante un rival que lo que hace lo hace bien”, señaló.



Además, “siempre que pueda, vamos a tener alternativas y jugadores para diferentes necesidades. Volvieron en este partido David Loaiza y Juan David Mosquera, son jugadores que nos dieron un manejo de juego, amplitud y saber generar juego. Vladimir Hernández hizo cosas importantes en el primer tiempo y en el segundo mostró ser el de antes. Hoy hubo armonía, entrega y emoción en la cancha, tenemos que estabilizarlas”.



Por otro lado, Comesaña destacó que “yo no sé si tengamos muy clara la idea de juego. Eso toma tiempo, se cambió de cuerpo técnico, de jugadores. Estoy contento, pero estamos en camino de crecer, ojalá podamos mejorar y que de visitante debemos tomar precauciones, tomar el cero, pero no meternos atrás”.



Analizando el encuentro, Julio contó que “en este partido, la estrategia se basó en invitar jugar a Cortuluá. Ellos juegan, en partidos anteriores ganaron de manera impecable, tratamos de controlar a sus extremos, no les dimos ventajas, su estructura fue parecida a la que enfrentó a América. Cambiamos de estructura dependiendo del partido, son enseñanzas para ir construyendo”.



Hablando sobre los entrenamientos, Comesaña declaró que “hacemos mucha teoría, poca práctica. No hay mucho tiempo para trabajar, buscamos hacer triángulos para que tengan rotaciones y que los jugadores estén abiertos a aprender. Que ellos hablen en la cancha para que haya un mayor entendimiento, eso es lo que va formando un equipo y eso es lo que buscamos. Traten de interpretar y que jueguen”.



Finalmente, valoró el desempeño del argentino Luciano Pons y lo que viene para el equipo de cara al próximo juego contra La Equidad en Bogotá. “Agradezco mucho la llegada de Luciano Pons, traer a una buena persona, un buen profesional no es fácil. A él y a (Javier) Méndez los llevamos de a poco, hay muchas cosas personales que tienen que hacer, estoy contento porque eso es bueno para todos. Todo lo que hicimos en este partido, hay que mejorarlo. Vamos a descansar, mañana sigue el camino, entrenando con los que no jugaron y preparando el próximo partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8