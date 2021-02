¿Satisfecho con el arranque de su equipo? Juan Cruz Real responde

A propósito del juego del miércoles en la noche frente al Bucaramanga, el técnico Juan Cruz Real considera que América de Cali tuvo una evidente mejoría y creó las opciones de gol, pero le faltó eficacia para quedarse con los puntos en casa. ¿Estará satisfecho el entrenador?...

Lo primero que hay que saber y lo que muchos aficionados se preguntan en redes, es si el entrenador está satisfecho con los 2 puntos de 9 posibles. Sobre esto, el argentino dijo que "considerando que necesitamos control del partido y que eso se traduzca en peligrosidad en el arco rival para poder conseguir goles, me parece que los posicionamientos estuvieron mejor, tuvimos mejor llegada por los costados, nos asociamos mejor por dentro, indudablemente van tres partidos. Me da la sensación que hemos iniciado despacio, como se fue acomodando el equipo, en el primer partido tuvimos menos futbolistas de los que habitualmente tenemos, el equipo ha ido incorporando piezas importantes a medida que han pasado las fechas y muy confiado en los jugadores, que más allá de que no hubiéramos podido sumar los tres puntos, que era necesario, en lo que viene, si podemos sostener el nivel del segundo tiempo, creo que eso seguramente nos va a acercar mucho más a la victoria".



Sobre lo que ocurrió en el compromiso, el entrenador argentino señaló: “fuimos los que hicimos el gasto del partido, me parece que en el primer tiempo si bien tuvimos el control de juego no contamos con la profundidad que necesitábamos, por allí no tuvimos ese peso en ataque colectivamente y en el segundo tiempo el equipo jugó con más vértigo, creó bastantes situaciones de gol, lamentablemente no tuvimos la eficacia que hubiésemos necesitado, pero me da la sensación que el equipo en el segundo tiempo mostró más profundidad y que si hubiésemos tenido mayor eficacia, indudablemente hubiésemos tenido que ganar el partido”.



¿Y la efectividad?, al respecto, el técnico campeón destacó que "a veces tener mucha posesión no te garantiza ganar un partido, creo que tuvimos posesión, pero no la profundidad que buscábamos. En el segundo tiempo me parece que el equipo tuvo más peso, creó mucho más peligro, tuvimos varias situaciones para finalizar, pero no se dieron. Lo que fue la posesión del segundo tiempo fue traducida a situaciones en ataque con riesgo, lo que en el primero nos faltó”.



¿Por qué le costó descifrar el planteamiento búcaro?, Cruz Real aseguró que "nos faltó quizás profundidad por varios factores, no estábamos encontrando el camino que necesitábamos desde las acciones de ataque, los posicionamientos y la circulación de la pelota no eran tan rápidos y eso generaba que el rival se pudiera acomodar, creo que en el segundo tiempo leímos bien el planteo del rival y como digo, me parece que fuimos mucho más profundos, creamos bastantes situaciones de gol que lamentablemente no pudimos finalizar, pero el equipo en el segundo tiempo se vio con dinámica, con vértigo, un poco lo que nosotros buscamos en el sistema ofensivo”.



Sobre el arco en cero, conseguido por primera vez este año, el estratega escarlata reconoció: "Cuando creas bastantes situaciones de gol y lamentablemente no puedes terminarlas allí está la realidad muchas veces, si uno saca el arco en cero hay que hacer goles en el otro arco, pero estoy confiado que seguramente con los futbolistas que tenemos, en lo que viene en adelante eso va a llegar, porque sé cómo trabajan mis futbolistas, cómo se entregan, y no tengo duda que vamos a lograr los resultados que queremos. Para todos los hinchas, que se queden muy tranquilos, porque este grupo de jugadores siempre buscan más y siempre ponen la cara para representar de la mejor manera a la institución”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces