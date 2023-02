Portilla y su felicidad por ser uno de los capitanes del América

América de Cali goza de una buena actualidad, donde por una semana más han podido consolidarse en la primera posición de la tabla de posiciones y con un buen desempeño por parte de la mayoría de sus futbolistas. Uno de esos destacados es Juan Camilo Portilla, quien regresó de la lesión, fue determinante en los últimos dos juegos y, además, se convirtió en unos de los capitanes del equipo, donde mostró su felicidad:



“Es gracias al profe por ‘Guima’ por la confianza, que teniendo muchos jugadores referentes y le den la confianza a uno, que desde hace un tiempo que me lo manifestó, que iba a ser el tercer capitán y eso lo llena a uno de orgullo, motivación para seguir trabajando. La verdad es una gran responsabilidad, pero pienso que he venido haciendo las cosas bien, que me he ganado las cosas, por eso él ve esa confianza y la deposita en mí”.



Reveló la razón del cambio y su estado físico: “la verdad bastante bien, una pequeña molestia más que todo por prevención, en una jugada que el balón me da en la punta y siento un poquito de dolor en la rodilla, pero la verdad que nada grave, bastante bien. Esperar estos días que tenemos para aprovechar y seguir fortaleciendo esa lesión que tenía, pero la verdad que estoy bastante bien”.



Tenían que ser cuidadosos para conseguir el triunfo contra Envigado: “teníamos que ser cuidadosos, sostener, tener esa cautela al saber que teníamos un hombre menos, de que ya habíamos conseguido el gol y por ahí, no dejarnos llevar de las emociones al saber que íbamos ganando, de arriesgar un poquito más. En ese tipo de situaciones pienso que somos muy inteligentes y siempre las indicación de ‘Guima’ son claras”.



Resaltó el sacrificio el Iago Falque y Luis Paz en el partido anterior: “allí después de la expulsión le toca a Iago sacrificarse un poquito, sabemos de las funciones y lo que nos aporta Iago, pero quizás esa parte defensiva en ese doble 5, no es su fuerte. Sin embargo, intentó hacerlo, obviamente los recorridos para uno son de pronto un poquito más largos y es bastante agotante. A la hora de entrada de Luis Paz, se siente uno un respiro, porque es un jugador que conoce la posición, que sabía lo que necesitamos en ese momento”.



Corresponsal Futbolred

Cali