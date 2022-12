Las joyas del Deportivo Pereira que se pelearán los grandes del FPC

Al hincha del Deportivo Pereira no le cabe el corazón en el pecho y no es para menos. Contra todo pronóstico, su equipo reservó un lugar en la final ante el DIM, y este 7 de diciembre, en plena noche de velitas, iluminó su escudo con la primera estrella.



Después de 78 años de espera, con un marco impresionante en el Hernán Ramírez Villegas, el matecaña celebró un título histórico, que tuvo que definir en la tanda de penaltis. El arquero chocoano Harlen Castillo lució magistral y atajó dos cobros. Léider Berrío, una de las jóvenes figuras del campeón, sentenció la serie 4-3. ¡Júbilo aurirrojo!

Deportivo Pereira no solo conquistó su primera estrella en el FPC, sino que también, se convirtió en uno de los representantes colombianos en la próxima Copa Libertadores. La tarea de Alejandro Restrepo no será fácil para 2023, pues necesita confeccionar una nómina competitiva para afrontar el torneo.



La mala noticia para Restrepo y los hinchas matecañas es que varias de sus figuras podrían salir al finalizar el año. Uno de los casos más mencionados es el Leonardo Castro, el goleador del semestre, a quien pretenden grandes clubes de Colombia como Millonarios, Nacional y Junior.



Sin embargo, Leo no es la único preocupación. La brillante temporada que firmaron varios jugadores aurirrojos, los tienen en el radar de varios equipos, y no solo en Colombia. Léider Berrío, Brayan León y Jherson Mosquera, son algunos de los talentos que podrían tomar otro rumbo. Los pretendientes no faltan.

Leonardo Castro

¿Quién no quiere tener al goleador de la Liga Betplay? Mucho es lo que se dice de su futuro. Su vínculo con el matecaña termina al finalizar este año y no tendría contemplado renovar, aunque la posibilidad de jugar Libertadores lo podría hacer cambiar de opinión.



Millonarios le echó el ojo hace un buen tiempo, preguntó valores y lanzó una oferta formal. Está esperando su respuesta. Así como el albiazul, hay más interesados. Junior y Nacional, dos de los equipos con mejor chequera en Colombia, también irían tras sus goles. Lo que le sobran a Leo son ofertas, pues también se dice que tendría opciones en el exterior.

Leonardo Castro, goleador de la Liga II-2022 Foto: Juan Pablo Rueda

Léider Berrío

El encargado de sellar el título del Pereira, con el último cobro en la tanda de penaltis, también ha hecho una impresionante temporada y en Junior ya le echaron el ojo. Berrío, quien pertenece a Real Santander, aterrizó en Pereira en enero de este año, en condición de préstamo por un año y con opción de compra.



Su vínculo terminará el próximo 31 de diciembre y su salida es inminente. Junior estaría dispuesto a negociar por el volante de 24 años.

Léider Berrío, figura con Pereira campeón de Liga II-2022. Foto: Juan Pablo Rueda

Brayan León Muñiz

Junior también pretende fichar al 'Amuleto' Brayan León. Este atacante, de 22 años, es otra de las joyas del Pereira campeón, que podrían cambiar de rumbo en 2023. También habrían llegado sondeos desde otros grandes del FPC, e incluso, tendría pretendientes en otras ligas del continente.

Brayan León Muñiz Foto: Juan Pablo Rueda

Jherson Mosquera

Si bien Jherson Mosquera tiene contrato hasta junio de 2023 con Deportivo Pereira, su buen semestre habría hecho que algunos clubes se interesen en él, buscando posiblemente algún préstamo. Desde la capital colombiana le habrían hecho seguimiento y los hinchas, tanto de Santa Fe como de Millonarios, piden que entre en los planes. Tiene 23 años.