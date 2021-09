José Castañeda y el récord que logró con Atlético Nacional en 1989

Antes de la primera época de Juan Carlos Osorio, donde Luis Enrique ‘Neco’ Martínez y Franco Armani fueron destacados en el arco de Atlético Nacional. El nombre de José ‘Chepe’ Castañeda era el dueño del récord de minutos sin recibir gol con los verdolagas. Fueron 718 minutos en 1989 que duró el golero antioqueño sin sacar la pelota desde el fondo de la red.

Nuevamente se habla de Chepe, esta vez porque Aldair Quintana se acerca a ese tercer lugar donde está su nombre, 31 minutos lo separan y puede darse este jueves en el estadio La Independencia de Tunja, que el tolimense se meta en ese podio de imbatibilidad verdolaga. Es por eso que FUTBOLRED contactó en Orlando, Estados Unidos a Castañeda para que nos hablara de aquel récord, como es su vida actual tras 18 años en suelo norteamericano y aunque ya no está ligado laboralmente con el fútbol, no se pierde ningún partido de Nacional.



¿Cómo ha sido estar para usted como arquero tanto tiempo en las estadísticas como uno de los mejores y más confiables en Nacional?



JC: Ha sido importante estar en la historia de Nacional durante tanto tiempo, pasan los años y uno va viendo que se caen los diferentes récords, me sorprendió que todavía estuviera en ese ranking.



Fueron 718 minutos y hasta 2013 que Armani y ‘Neco’ lo pasaron, ¿qué pasaba en esa época en el fútbol colombiano y recuerda quién le marcó el gol parando su marca?



JC: Ni me acordaba que había tenido tantos minutos sin recibir gol. El torneo era en esa época muy difícil, donde todos los equipos eran muy buenos. Había un equipo principal de Nacional y uno satélite donde yo tapaba. Lo llamaban satélite, porque en esa época, había muchos jugadores en la Selección Colombia, recuerdo que el récord me lo quitó la ‘gambeta’ (Carlos Enrique) Estrada en Medellín contra Millonarios.



En lo personal, ¿pensaba en el récord que podía llegar por tantos minutos y tanto tiempo?



JC: Yo iba partido a partido, lo importante era conseguir los resultados. Muchos pensaban que porque era el equipo satélite de Nacional nos iban a ganar fácil, pero la realidad era todo lo contrario, nos iba muy bien y tapando. No pensaba en el récord, eso se fue dando poco a poco.



¿Sigue a Nacional desde Estados Unidos? ¿cómo lo ve?



JC: Sigo a Nacional, veo todos los partidos. El equipo va mejorando poco a poco, ojalá les vaya muy bien. Cada año cambiando de entrenador no sienta cabeza, ojalá siga ese proceso que va bien, el técnico Alejandro Restrepo lo veo muy bien, él dirigió a mi hijo y ojalá salga adelante con este equipo.



¿Qué le parece como se juega ahora en Colombia?



JC: Hay cosas que deben mejorar en el fútbol colombiano, no pueden tocar a nadie porque hay que llamar a un médico. Antes no pasaba eso, le pegaban una patada, uno se levantaba y seguía adelante, ahora no los pueden tocar. Ahora prima más el físico que en el talento y la técnica del jugador.



El récord de imbatibilidad en partidos oficiales con Atlético Nacional lo tiene el argentino Franco Armani con 1.047 minutos conseguido en 2013, le sigue Luis ‘Neco’ Martínez con 854 logrado también en 2013, el tercero es ‘Chepe’ Castañeda quien en 1989 llegó a 718 minutos. Por ahora, en el cuarto lugar está Aldair Quintana, quien en este 2021 acumula 688 minutos y en el quinto puesto está David Ospina, quien en 2006 alcanzó 680 minutos sin recibir goles.



Dato gracias a Javier Danilo Correa En Twitter: @jdanilocorrea



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8