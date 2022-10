Jorge Luis Pinto: ‘el equipo progresó mucho desde mi punto de vista’

Este sábado, el Deportivo Cali terminó su participación en el segundo semestre de la liga colombiana, en el juego donde venció por la mínima diferencia a Patriotas de Boyacá, en su estadio en Palmaseca. Tras terminar el compromiso el técnico Jorge Luis Pinto, habló de las sensaciones que le dejó el equipo en este periodo de prueba.

“Lo malo es que no he podido ver a todos totalmente, porque no podía cambiar cada tres u ocho días el equipo, había que darle una estabilidad como se la di a ciertos jugadores, que de alguna manera, el rendimiento se hacía meritorio. Lo bueno es que el equipo progresó mucho desde mi punto de vista. Soy entrenador y técnico, evoluciono mucho tácticamente, condición física, trabajo colectivo; entonces me ha gustado mucho”.



Sobre la continuidad de los jugadores, dijo que: “no es fácil tomar una determinación, en este momentos estamos de alguna manera contentos, porque ganar siempre es agradable y bueno. Hemos venido valorándolos a todos con igual condición. Hoy no lo puedo decir y los medios de pronto están apurados a quien saco o a quien meto, yo no hago eso. Primero, el jugador merece respeto y segundo, porque hay jugadores que tienen contrato hasta el 30, por lo que hay que mirar la parte laboral bajo mi premisa”.



“La próxima semana vamos a tener reuniones constantes con el presidente y la parte administrativa para valorar esos tópicos. Vuelvo y repito, antes de sacar en una hoja, hay que mirar quien va a venir y si, el que viene no es mejor que el que está, prefiero quedarme con el que está”, complementó su respuesta el técnico santandereano.



Sobre la participación ofensiva de los laterales en este partido, mencionó que “la orden que se tenía era de atacar, pero a veces el contrario no deja y tapa la salida. Más sin embargo Mina atacó y buscó el área, Mafla lo taparon un poco y no lo dejaron progresar. En el segundo tiempo busqué eso, poner un marcador nuevo que diera profundidad y pasara como se lo estábamos pidiendo a Mafla. A veces no se puede porque el contrario se sabe defender”.



Por último, detalló que viene para el equipo de aquí a principios del 2023: “estamos definiendo con el grupo. Habrá unas vacaciones que tienen ellos en deuda ‘laboral’ y la haremos después del tiempo de trabajo que nos pertenece a nosotros. Habrá un descanso como normalmente se hace en diciembre y volverán por ahí el 2 de enero, donde estaremos pegados al programa”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15