Incógnita desvelada: De la Pava explicó la salida de Teo del Cali

Deportivo Cali se sigue preparando para tal vez el año más importante de su historia ya que los Verdes deberán hacer una excelente temporada para salvarse del descenso y a su vez ser competitivos y pelear por títulos.



Sin embargo, un tema del que no había respuesta y que dejó grandes dudas a la hinchada fue la no renovación del experimentado atacante Teófilo Gutiérrez.



Teo fue campeón con Cali en 2021 y fue uno de los jugadores más destacados de los azucareros en 2023, pero al final del año pasado se decidió su no continuidad lo que generó un descontento importante por parte de la hinchada.

Pues bien, Jaime de la Pava, en diálogo con El País de Cali rompió el silencio sobre el tema y aseguró que Teo decidió no continuar ya que no tenía claro su planes de su futuro.



“Con ‘Teo’ hablé varias veces. De hecho, dentro de las conversaciones que tuve, él tenía como deseo de retirarse ahora en diciembre. Le pasan muchas cosas por la cabeza. Le expresé que teniendo un ‘Teo’ enfocado y trabajando podía jugar uno o hasta dos años y me decía “¿Será que sí, profe?” Porque me decía que en un momento dado tenía otros proyectos”, comentó de inicio.



“También me dijo que cuando se retire quiere ser entrenador de delanteros y es un tipo que puede aportar. Como le decía, tiene que prepararse, si quiere hacer otra función dentro del fútbol, se tiene que preparar”, agregó.



Por último, De la Pava dio a entender que la idea era retirarse en el club de sus amores, Junior: “En otra conversación me dijo que le gustaría retirarse en el Junior, en fin. Te puedo decir muchas cosas que él estaba pensando, pero como ser humano está en todo su derecho de tomar todas esas decisiones que vengan”.