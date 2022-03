Comesaña valoró el esfuerzo del DIM, criticó el arbitraje de Gallo

Deportivo Independiente Medellín igualó 1-1 con Deportivo Pereira con 10 jugadores y varias jugadas polémicas del árbitro central Nicolás Gallo, al cual, Julio Comesaña en conferencia de prensa le dedicó unas fuertes declaraciones.



“Hace varias fechas, en un partido con La Equidad en Bogotá y muy respetuosamente les pedí disculpas a todos los que estaban presentes, que no iba a hablar de fútbol, porque no podía dejar de lado el arbitraje. Me pusieron 5 millones de pesos de multa, no sé qué fue lo que yo hice mal, a quién irrespeté y a qué me negué. Dije lo que estaba pasando porque no estaba en condiciones”, indicó el estratega uruguayo.

Además, “hoy voy a hablar de fútbol y del arbitraje de señor (Nicolás) Gallo, con el respeto que me merece y con su trayectoria y todo lo que quiera. El señor Gallo nos dejó afuera el año pasado en el campeonato, le anuló un gol a (Juan Pablo) Gallego que solo lo anula ayer, y en este partido dejó de pitar un penal clarísimo como el de (Andrés Cadavid), revísenlo para que ustedes vean y echan a (Juan David) Mosquera en una jugada insólita, él salta y por la espalda, no ve al jugador y como cualquier jugador de fútbol le enseñan que debe saltar con los brazos abiertos para protegerse, saltó y el jugador de Pereira se pegó con él. Yo no sé de qué se trata, todos cometemos errores, pero no me gustó el arbitraje del señor Gallo ni hoy, ni en el partido en Medellín. Eso es lo que tengo que hablar del arbitraje”.



Sobre las variantes del partido, Comesaña explicó que “teníamos que hacer algo para recomponernos, pusimos a Juan Guillermo Arboleda como un tercer central y con José Hernández Chávez pusimos cuatro volantes, para que con Andrés Ricaurte manejar la pelota, bajar las revoluciones y lo logramos, Germán Gutiérrez apareció por izquierda, hasta que Luciano Pons anotó el empate. José tenía que hacer una tarea y por eso decidí cambiarlo para poner a Juan Manuel Cuesta que es un jugador más potente, teníamos un sentimiento de dolor por ganar, pero tampoco podíamos perder el punto que estábamos consiguiendo”.



En cuanto a la labor de Andrés Ricaurte y Luciano Pons, quienes ingresaron y le cambiaron la cara al equipo, además de lograr el gol del empate, Julio indicó que “Andrés (Ricaurte) le costó agarrar el juego, pero corrió y luchó, porque el equipo no puede jugar para un jugador, sino trabajar para el equipo. Fue un ejemplo de cómo se metió en el partido y a pesar de unos errores en entrega, fue valioso en el trabajo. Luciano (Pons) es el goleador, anotó el empate, puso en aprietos a la defensa. Nos deja contentos porque está sano, solo nos queda Vladimir (Hernández) por fuera”.



Sobre el acompañamiento de los aficionados rojos, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Comesaña expresó que “la hinchada del Medellín genera en los jugadores ese empuje, ese coraje y Medellín está jugando con las piernas, con la mente y con el corazón. Estoy feliz porque estamos teniendo oficio, no nos entregamos en la adversidad, tampoco hacemos cosas que daña el espectáculo, tenemos un equipo que se sigue construyendo y que espero que consiga logros importantes”.



El estratega elogió la labor de su rival. “Pereira es un equipo respetuoso, bien armado, consciente de sus limitaciones y virtudes. Son ordenados y buscan las posibilidades ofensivas. Debo reconocer el empate contra un gran equipo, en el tema futbolístico estuvo bien, fue un partido agradable, felicitarlos por hacer un buen juego”.



Finalmente, habló sobre la planificación del equipo pensando en el próximo partido contra Envigado Fútbol Club, por la fecha 14 de la Liga I-2022 en el Atanasio. “Tenemos una semana larga, descansaremos domingo y lunes, el martes estaremos trabajando, organizando la tarea de la



semana para martes, miércoles y jueves, el viernes es corto el trabajo. Serán labores de optimización, pensando en lo que podemos mejorar, con la capacidad de los jugadores, hay cosas que nos faltan por mejorar, elegirlo de la mejor manera y buscar otro buen resultado”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8