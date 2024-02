¿Volverá Emerson Rivaldo a Millonarios? Gamero reveló cómo va acuerdo

Millonarios pasó serias dificultades en la reciente derrota contra Tolima por 2-0 en Ibagué, un partido en el que volvió a mostrar serias fallas ofensivas.

Y esas carencias, que se agravan cuando se revisa la enfermería y se descubren al menos ocho lesionados, han generado gran preocupación, pues se hace evidente la falta de al menos una opción más en el ataque.



Es claro que el equipo, tras la salida de Edgar Guerra, requiere un extremo más, no solo para las competencias locales sino especialmente para la Copa Libertadores. Y para esa vacante se ha mencionado en los últimos días la opción de repatriar a un jugador que supo cotizarse y pasar al fútbol internacional, pero que no ha tenido la continuidad esperada y busca una opción para ganar minutos.





Se trata de Emerson Rivaldo Rodríguez, jugador del registro del Inter Miami de la MLS; quien sería cedido y se ha acercado al azul.



Pero, ¿qué tan cierta es la posibilidad de repatriarlo? El técnico Alberto Gamero se refirió puntualmente a esa situación: “Emerson está con el Inter Miami, lo que tengo entendido es que le están buscando equipo", explicó en rueda de prensa.



En todo caso, son muchos los detalles que hay que acordar, empezando por la situación económica, que no es fácil de igualar en el mercado colombiano.



Así lo reconoce el DT, quien no da pistas y casi no se permite ilusionarse más de la cuenta, según su declaración: "Si se da la posibilidad, bienvenido sea y lo recibiremos con los brazos abiertos”.



Gamero entiende que el equipo necesita un refuerzo urgente, pero llamó a la calma: "A mí me preocupa que el equipo no llegue. Hoy creamos opciones de gol y no las metimos, pero es más fácil trabajar eso. Eso es de tranquilidad y paciencia, lo que más nos importa a los técnicos es crear opciones. Contra Alianza botamos, pero llegamos. Hoy botamos, pero llegamos", aceptó.



¿Lo resolverá con un refuerzo como Rodríguez? Puede que no, de hecho el tema físico parece ser aún más complejo que la propia generación de juego. Pero un refuerzo joven y con adaptación asegurada podría ser una ayuda definitiva. Se esperan novedades sobre su posible regreso.