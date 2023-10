Fuerte lluvia en Manizales obligó a detener Once Caldas vs América

Once Caldas recibió en el estadio Palogrande de Manizales al América de Cali por la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-II, pero luego de un primer tiempo pasado por agua y que tuvo una cancha encharcada, ambos equipos no lograron salir al campo para comenzar la segunda parte.

Luego de varios minutos sin poder reanudar el segundo tiempo, por la torrencial lluvia, la cancha no drenó de gran manera y se hizo imposible jugar el complemento, aunque los árbitros entraron en varias ocasiones a revisar para ver si se podía continuar jugando. El partido estuvo detenido por más de una hora.



Pese al mal estado de la cancha, los jueces no decidieron aplazar el partido y mantuvieron jugarlo y aguantaron a que bajara la intensidad de la lluvia. Tras la última revisión, el árbitro central decidió que el partido se podía reiniciar, aunque la cancha no estaba en las mejores condiciones para competir.



