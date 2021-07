¡Sábado a puro fútbol! Los datos de la tercera jornada en Colombia

El sábado tendrá una jornada de fútbol en la Liga BetPlay Dimayor, con grandes duelos en el arranque de las competiciones, de camino a la segunda estrella del año. Tres partidos son los que darán continuidad a la jornada dos del fútbol colombiano. Águilas Doradas vs América, Jaguares vs Once Caldas y Nacional Tolima, son los partidos, con la atención respectiva en lo que será el duelo del final del día.



En el cruce entre antioqueños y caleños, el registro está a favor de los visitantes, pues llevan un invicto de cinco partidos contra Águilas, con tres triunfos y dos empates, con al menos, un gol para cada equipo en los duelos. La racha de los del oriente de Antioquia no es buena, pues tan solo han ganado uno de sus 16 duelos más recientes en Liga, con ocho empates y siete derrotas. Además, América de Cali lleva nueve partidos sin derrotas, con cuatro triunfos y cinco empates.



Jaguares recibirá al Once Caldas, en el calor de Jaraguay, los del Sinú han salido triunfantes en tres de sus cuatro duelos más recientes contra los manizaleños. Cabe destacar que la racha del blanco como visitante no es la mejor, acumulan 11 duelos sin triunfos, donde cosecharon siete empates y cuatro derrotas.



El duelo de fondo en el sábado, se lleva todas las miradas. Atlético Nacional recibirá al Tolima, con todo lo que rodea este juego que recientemente, ha sido crucial. Y es que los actuales campeones vencieron a los verdolagas en ocho de los diez duelos más recientes en Liga, sin contar la eliminación de Copa en este año. Sin embargo, los paisas llegan con diez duelos sin perder en su casa, con ocho triunfos y dos empates.