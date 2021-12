Roberto Carlos Cortés: deseo de aprender y darle gloria al DIM

Pensando en la próxima temporada, Deportivo Independiente Medellín le apuesta a hombres de la casa roja para volver al protagonismo en Liga y en la Copa Suramericana. Roberto Carlos Cortés fue anunciado como nuevo miembro del cuerpo técnico del equipo y en su cabeza están las ganas de trabajar y sacar adelante el proyecto que liderará el uruguayo Julio Comesaña.



“Es un sueño estar en el cuerpo técnico, me llegó la oportunidad muy rápido, creía que me iba a llegar la posibilidad en uno o dos años, primero haciendo experiencia en fuerzas básicas, pero ahora que me llegó este reto, espero aprovecharlo de la mejor manera y aprender de un gran maestro como Julio Comesaña”, comentó Cortés en diálogo con el programa ‘Gente, Pasión y Fútbol’, del canal Telemedellín.

Sobre la oportunidad que le está brindando Comesaña, quien lo tuvo como jugador en Junior y ahora será compañero de trabajo desde el banco, ‘Choto’ precisó que “Julio (Comesaña) es un maestro por su experiencia y lo que ha enseñado a sus jugadores, debemos trabajar fuerte para tener al Medellín en el lugar que se merece. Hablé con el cuerpo técnico, el profesor Julio Comesaña nos dio unas pautas, pero sabemos que el trabajo fuerte comenzará en enero. Con David Montoya, hay que estar dos pasos delante del ‘profe’ Julio. Quiero aprender demasiado, porque una cosa es entrenar y otra dirigir”.



En cuanto a lo que pretende brindarles a los jugadores, Roberto Carlos indicó que “es fundamental mostrarles que uno jugó, aunque ellos saben lo que deben brindar en la cancha, con corazón y con alma, por eso el fútbol es bonito. Mi ADN es brindarles esa experiencia que tuve como jugador, pero ya estoy en otro rol. Llevo nueve años de retiro, la gente me recuerda con cariño y me deja tranquilo porque hice las cosas bien”.



Además, “no podemos dar ventajas de nada, el 3 de enero hay que arrancar con todo. Llevamos cinco torneos sin clasificar a las finales, antes era una fiesta si clasificábamos, ahora es una obligación ser protagonista, porque el Medellín es un equipo grande”.



Volviendo a tomar como referencia sus múltiples cursos en la parte técnica que ha realizado, siendo el de Licencia Pro que recientemente se graduó, Roberto detalló que “la preparación y la teoría es importante. Nunca es tarde para estudiar, hace dos años me gradué de bachillerato y he realizado varios cursos, hace poco me entregaron la Licencia Pro, aunque también tengo ese manejo de camerino por mi experiencia como jugador. Hay que trabajar fuerte y conseguir resultados, estoy agradecido por esta oportunidad y hay que ejecutar, acá no quiero venir a ganar de nombre”.



Analizando la realidad poderosa, Cortés explicó que “ya pasaron técnicos por el equipo, dan unas ideas, pero si los jugadores no se apersonan de esos roles y toman buenas decisiones, va a seguir pasando lo mismo. En el terreno de juego, los que se deben brindar son los jugadores, pensando en uno, luego en la institución y después en la familia. Los rivales entrenan, pero no tolero que salgan tranquilos, así ganen, deben preocuparse por seguir mejorando”.



Finalmente, el miembro del cuerpo técnico habló sobre posibles refuerzos como Teófilo Gutiérrez y Felipe Jaramillo. “Teófilo (Gutiérrez) es un gran jugador, compartí con él en el Junior y siempre mostró esa personalidad, si tiene la opción de venir sería lo ideal. Felipe (Jaramillo) es un jugador aguerrido, como me gustan a mí”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8