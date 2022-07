‘Es de admirar lo que han mostrado en tan poco tiempo’: David González

Deportivo Independiente Medellín empató 2-2 con Deportivo Cali, por la tercera fecha en la Liga II-2022. Al final del partido, David González habló sobre el rendimiento de su equipo en condición de visitante.



“La idea nuestra que hemos tratado de implementar es jugar de igual manera como lo hacemos en casa. Es normal que un equipo con grandes jugadores como el Cali pueda imponerse, pero ahí es donde nuestro equipo muestra los diferentes registros en ataque y defensa, veníamos con la intención de ganar, cuando nos vamos en desventaja, llega ese penal que nos permite llevarnos un punto y estamos a gusto con él”, remarcó González.

Además, “los partidos son de 90 minutos y en el entretiempo simplemente se descansa, no me gusta dividirlos. Estoy muy satisfecho con los jugadores, incluso si no se hubiera sumado el punto. Ellos intentan hacer la idea en la cancha y que se vea, cada que trata es una satisfacción increíble y eso me deja muy contento”.



En cuanto el nivel de sus dirigidos, el ex arquero detalló que “es de admirar lo que los jugadores han mostrado en tan poco tiempo. Así uno lleve un año, dos en un club, la mejora siempre va a existir. Estoy sorprendido con estos 13 días de trabajo, que se muestren en la cancha y se pueda medir contra rivales de peso, compitan y que en grandes pasajes del partido estén por encima, es algo muy valorable”.



Sobre lo que está viviendo como entrenador en tan poco tiempo y su regreso a Palmaseca tras un par de años, David explicó que “todo es nuevo, la última vez que estuve en esta sala, estuve como jugador al lado de Alfredo Arias. Ahora estando nuevamente aquí, al lado de Víctor Moreno, es algo nuevo. Una vez rueda la pelota, es lo mismo estar en cualquier estadio. Estoy metido en lo que pasa y una vez que mis jugadores hagan lo mejor que puedan en la cancha”.



El entrenador le dio mérito al Cali quienes los tuvo muy cerca de vencerlos. “El ímpetu del rival, hizo que estuviéramos más atrás que en otros partidos. Va a ser complicado tener la pelota durante los 90 minutos, tenemos que aprender a sortear esas dificultades, hemos venido entrenando, no es lo que uno quisiera, pero hay que saberlo hacer”.



Por su parte, Víctor Moreno precisó que “la idea del profesor (David González) nos la planteó y desde el primer partido la hemos estado trabajando. Queremos salir del fondo, hemos intentado hacer las cosas bien y partido a partido vamos a mostrar mejores cosas, creciendo con nuestra idea”.



Finalmente, el zaguero acotó que “veníamos con la ilusión de ganar, estábamos perdiendo, pero nos vamos contentos con el empate y ahora queda ganar en casa para trepar a lo más alto de la tabla”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8