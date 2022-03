¿Inexperiencia? Apuntan a Corredor en rueda de prensa: dura peinada

Once Caldas rescató un valioso punto en su visita a Envigado, en el inicio de la fecha 13 de Liga Betplay I-2022, y lo hizo con dos hombres menos tras la expulsión de Mender García y Marcelino Carreazo. Un agónico gol de Ayron del Valle, en el último suspiro del partido, sentenció el 1-1.



El técnico Diego Corredor acudió a la conferencia de prensa junto a Ayron para responder a las preguntas de la prensa, pero una de ellas tomó por sorpresa al estratega que ha dirigido en Patriotas, Deportivo Pasto y que desde 2021 está al frente del 'Blanco-Blanco'. Le consultaron sobre su "inexperiencia" y "poca trayectoria", y la respuesta del entrenador se ha hecho viral en redes. Aunque con mucho respeto, sí dejó claro que su carrera no inició ayer.

"¿Cómo cree que de pronto su inexperiencia como técnico o su poca trayectoria puede afectarlo en esta clase de partidos, donde tuvo dos expulsados y se vio abajo en el marcador desde muy temprano?", fue la pregunta dirigida a Diego Corredor, quien tras escuchar atentamente dijo: "¿La inexperiencia mía?", y continuó: "Bueno, creo que Dios a los 40 años me ha dado la posibilidad de jugar casi 10 años fútbol profesional y estar al lado del profe Julio Comesaña, de Harold Rivera de asistente casi cuatro años. Y llevo dirigiendo más de 5 o 6 años en la A, dos torneos internacionales con Pasto y Patriotas, entonces no entiendo lo de la inexperiencia".



El estratega boyacense de 40 años no detuvo su "peinada" ahí y agregó: "aquí creo que por esa experiencia planteamos un partido, fuimos valientes, tuvimos versatilidad táctica. Cualquiera con 8 o 9 se esconde, y nosotros siempre propusimos un 3-3-3, 3-3-2, y nos llevamos un punto, salimos felices". Los mensajes en redes no se hicieron esperar. Muchos valoran la respetuosa respuesta del técnico.