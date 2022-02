Jaguares se suma al lote de líderes de Liga: parco empate en Pasto

Este lunes continúo la tercera jornada de la Liga BetPlay 2022-I. Deportivo Pasto y Jaguares de Córdoba igualaron a un gol en el Estadio Departamental Libertad, resultado que deja a los felinos en los primeros puestos del certamen.

El duelo inició con una gran polémica en favor de los visitantes. Andrés Arroyo ingresó al área por sector izquierdo con balón dominado y al intentar mandar un centro, Luis Payares se interpuso, la bola rebotó en el zaguero y salió directo al brazo de Facundo Ospitaleche.



Aunque el árbitro central había dejado seguir, desde el VAR lo llamaron posteriormente a que revisara la acción por posible penalti. Tras varios minutos frente al monitor, el encargado de impartir justicia determinó que la posición del brazo era antinatural, aunque estaba a menos de un metro de donde salió el balón, y sancionó pena máxima. Discutida decisión.



Andrés Rentería se hizo cargo del cobro y no perdonó. Victoria parcial para los felinos que con los tres puntos se ubicaban primeros del campeonato local con puntaje perfecto.



La segunda parte tuvo inició con una curiosidad. El entrenador Flavio Torres sacó del terreno a su arquero titular Víctor Cabezas para darle ingreso al suplente Diego Martínez. Insólito teniendo en cuenta que Cabezas parecía estar bien físicamente.



Más allá de todo, le cuadro nariñense no tardó en igualar las acciones. Mariano Vásquez sacó un centro frontal y a la altura del punto penalti Leiner Escalante, de cabeza, hizo justicia. Empate parcial.



A la hora de juego, nuevamente del VAR llamaron al árbitro para que revisara una posible expulsión por agresión. Aunque hubo un contacto de Héctor Urrego en la humanidad de Hassan Vergara, se determinó que con una amarilla se arreglaba el lío.



Finalmente el empate no se movió. Jaguares sacó un punto de su dura visita al Estadio Departamental Libertad y con ello se ubicó entre el lote de punteros con siete unidades. Por su lado, el Pasto continúa sin ganar en Liga y es penúltimo en la tabla.