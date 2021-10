Cali empató con Equidad y sigue por fuera de los ocho en Liga

Deportivo Cali empató 2-2 este sábado con Equidad en el estadio de Palmaseca y por ahora no consigue el objetivo de meterse entre los ocho, a falta de otros partidos de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2021.



Después de un primer tiempo bien planificado por el cuadro anfitrión, las variantes de Alexis García le dieron una nueva fisonomía y en apenas dos minutos remontó el marcador en contra, pese a que Guillermo De Amores le atajó penalti a Pablo Lima, aunque Teófilo Gutiérrez evitó la derrota.



El técnico Rafael Dudamel esta vez les dio cabida a cinco canteranos: En la pareja de centrales Jorge Marsiglia, José Caldera, Juan José Tello como lateral izquierdo, Jhojan Valencia en la mitad y Kevin Velasco como extremo, sin pasar mayores afugias.

En la parte inicial el cuadro ‘asegurador’ hizo lo que siempre acostumbra cuando visita este escenario: Puso dos bloques de contención y le dio poco espacio de maniobra a los talentosos, con lo cual el ataque verdiblanco visitó poco el área de Cristian Bonilla.



Pero esa extrema vigilancia tampoco le permitió al elenco capitalino que hombres que habitualmente llevaban la batuta ofensiva le hicieran daño a la defensa local, caso de Pablo Lima y Daniel Mantilla.



Velasco tuvo la primera aproximación a los 8 minutos de pierna zurda con un remate englobado, pero Bonilla se quedó con el balón



El tanto de la ventaja llegó en una jugada que le da buen resultado a los verdiblancos. Juan Camilo Angulo hizo apertura a la derecha para Jhon Vásquez, este tiró el centro a ras de piso y José Caldera, que había ido al ataque, metió la punta de su guayo diestro para vencer el pórtico de Bonilla a los 27 minutos.



Sobre el minuto 42, una falta de Bleiner Agrón a Jhon Vásquez cuando el extremo cartagenero lo superaba, se enfrentaron y ambos fueron amonestados.



Con la victoria parcial para los ‘azucareros’ se consumió el primer periodo. Rafael Dudamel y Alexis García no hicieron variantes para el segundo tiempo. Jorge Marsiglia también recibió amarilla por falta a Kevin Salazar a los 4 minutos.



Sobre los 5, una salida rápida del Cali por la izquierda quedó en Robles, quien le bajó el balón a ‘Teo’ en el área, pero el atacante barranquillero remató por un lado del vertical derecho.



A los 7, Caldera y Marsiglia fueron a la marca sobre John García en un balón aéreo, Marsiglia lo golpeó con la rodilla izquierda en la cara y el árbitro antioqueño Jorge Tabares dio penalti que cobró Pablo Lima a los 9 al palo diestro, pero su compatriota Guillermo De Amores atajó bien sobre ese lado.



Jefferson Mena entró por el lesionado John García a los 10 minutos. En el Cali lo hicieron Ángelo Rodríguez y Andrés Colorado por Jhon Vásquez y Jhojan Valencia, respectivamente, a los 11. Johan Castro también vio la amarilla a los 12.



Alexis hizo modificaciones posicionales que le dieron otras alternativas a su equipo, que fue superior en la generación de juego. No obstante, Juan Camilo Angulo no evacuó con fuerza un balón por su sector, Torralvo levantó el centro al área para que lo buscaran Lima y Mantilla, le quedó el rebote a Joan Castro, quien con derechazo rastrero mandó el balón al poste ídem para el 1-1 a los 14.



Dos minutos después, un error en la salida del Cali le dio otro penalti a Equidad. Caldera le cometió infracción a Salazar en el área. Lo ejecutó Pablo Lima al mismo lado y ahora sí superó la resistencia de De Amores para el 1-2. Dudamel hizo otro cambio para buscar otra cara en el equipo: Daniel Luna por Kevin Velasco a los 19.



En una clara aproximación por el centro con Mantilla, quien habilitó a Salazar, pero Robles alcanzó a bloquearlo antes de que convirtiera el tercero a los 20. Bleiner Agrón se fue expulsado a los 22 por doble amarilla. Un tiro libre de Angulo fue devuelto por el horizontal a los 23, pero el juvenil Juan José Tello no cabeceó con potencia ni dirección al recepcionar el rebote.



Éderson Moreno también vio la amarilla a los 24. David Camacho por Kevin Salazar a los 27, Stalin Motta por Mahecha y Neíder Barona por Chaverra a los 35. Sobre los 33, Tello le bajó un balón a ‘Teo’ por la derecha, el atlanticense remató de una a ras de piso y venció a Bonilla para el 2-2. Angulo y Caldera intentaron en dos acciones al final del partido para conseguir el gol del triunfo, pero en una salvó Bonilla y otra el esférico se perdió por encima del horizontal.



Ángelo desequilibró a Jefferson Mena en velocidad y el defensor visitante le cometió falta fuera del área, viendo la tarjeta amarilla, a los 49. Con 17 puntos que los ubican parcialmente en la décima casilla y a 1 una unidad del octavo, con partidos pendientes por jugar, los verdiblancos siguen soñando con entrar a los ocho, en tanto que Equidad aparece de 15 con 15 unidades.



En la fecha 14, Cali visitará al América el sábado 16 de octubre (4:00 p.m.) y Equidad recibirá a Patriotas ese mismo día (2:00 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés