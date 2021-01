Deportivo Cali visita al Pereira por una nueva alegría en la Liga

No fue sencillo ganarle a Jaguares, pero Deportivo Cali quiere seguir en racha y este domingo (8:10 p.m.) espera salir victorioso del Estadio Hernán Ramírez Villegas, cuando visita al Pereira.

Alfredo Arias ha sido repetitivo en afirmar que este año existe la obligación de ser protagonistas y algunos de sus jugadores y algunos directivos incluso hablan de que deben ganar el título. Por ello, derrotar al Pereira será un paso más hacia consolidar un proyecto que tuvo buenas raíces la temporada pasada desde el punto de vista futbolístico y que superando las falencias servirá para estar en la pelea.



Esta semana la incertidumbre ha sido si Agustín Palavecino podrá estar en la formación inicialista luego de recibir un golpe en uno de sus muslos, pero el descanso del lunes y las recomendaciones del Departamento Médico llevaron a que el volante argentino evolucionara satisfactoriamente, por lo que Arias tendría el mismo conjunto que superó 1-0 a Jaguares.



Cali mejoró en esa segunda parte del partido, con Marco Pérez, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez más metidos en el área cordobés, pero solo un potente remate de Juan Camilo Angulo resolvió la contienda, por lo que el ataque debe tener mayor tranquilidad para definir, asignatura pendiente desde el campeonato anterior.



No hay duda que estos son nombres para llevar riesgo, aunque se espera que con el paso del tiempo puedan ensamblarse y concretar la mayor cantidad de opciones.



Defensivamente también se cuenta con un golero que dejó una grata impresión como Guillermo De Amores y la prestancia de Jorge Arias para jugar desde el fondo, factores que poco a poco irán sumando para lo que añoran los hinchas ‘azucareros’.



Consultado en rueda de prensa sobre lo que fue la victoria pasada, Arias señaló: “Un triunfo en el primer partido ayuda a estar un poco más tranquilos. El Cali es un equipo grande y debe ganar el primero, el segundo, todos los partidos, para eso nos preparamos, para ganar y jugar mejor que el rival”.



El entrenador charrúa agregó que “queremos jugar, ser protagonistas de este partido, nuestra idea es ir a la cancha de Pereira a ganar, a jugar para ganar, no tenemos otra manera, ni conocemos, ni queremos tener otra manera”.



En cuanto a si Carlos Robles pueda estar desde el pitazo inicial, explicó que “no está en mí poner jugadores de titulares para que se integren o se vayan adaptando, los entrenamientos hacen que el jugador se adapte, el día que Robles vaya a ser titular es porque considero que debe serlo”.



Un jugador sobre el que habrá una especial vigilancia es Brayan Castrillón, quien en la fecha pasada le anotó un gol a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y por su movilidad fue un constante dolor de cabeza para los defensores aurinegros.



Datos en el previo



Deportivo Cali no perdió ninguno de sus últimos seis duelos ante Deportivo Pereira en la Liga (3 triunfos y 3 empates); los dos más recientes finalizaron igualados.



Deportivo Pereira no ganó ninguno de sus últimos 10 duelos como local en Primera A (5 empates y 5 derrotas; su última victoria fue 1-0 ante Jaguares de Córdoba, en febrero de 2020.



Solo en dos de los últimos 30 torneos de Liga, Cali ganó los primeros dos partidos (I-2013 y II-2019).



Día: Domingo 24 de enero



Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira



Hora: 8:10 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Keiner Jiménez (Cesar)



Asistentes: Alejandro Gallego (Caldas) y Yohan Peña (Tolima)



Probable formación:



Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Andrés Balanta, Jhojan Valencia, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez, Marco Pérez; Ángelo Rodríguez.



D.T.: Alfredo Arias.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces