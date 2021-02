Otra vez Cali con lo justo: venció 1-0 a Águilas y sigue líder de Liga

Deportivo Cali derrotó 1-0 este sábado a Águilas Doradas, en el estadio de Palmaseca y mantuvo el liderato de la Liga BetPlay I-2021 con 16 puntos, en la sexta fecha del certamen.



La historia se repite, el conjunto azucarero produce demasiadas opciones de gol, pero no tiene precisión en la última jugada. Solo en el primer tiempo tuvo 11 remates, la mayor parte la posesión, pero vuelve a caer en lo mismo: Le falta definición. Y Alfredo Arias tendrá que resolver, con lo que existe en el plantel, la fórmula para lograrlo.



El arquero Carlos Bejarano se erigió como la figura de la cancha al evitar en múltiples ocasiones que los delanteros anfitriones pudieran perforar su valla. El único que tuvo la llave del candado fue Michell Ramos, quien a pocos minutos del final del juego sacó un bonito derechazo para superar al guardameta chocoano.



Este Cali no elabora, no tiene la vistosidad de la temporada pasada. Su juego es directo y se recuesta por las bandas, lo que ya conocen sus rivales, pero así y todo llega frecuentemente a la portería de enfrente, casi siempre con la velocidad que le imprime Jhon Vásquez.



Sobre el minuto 7, un centro de Ángelo por derecha y no llegó nadie. A los 9, el servicio de Darwin Andrade y alcanzaron a desviarle el esférico a Rodríguez. Al 15, gran jugada de Andrés Arroyo, quien habilitó a Jhon Vásquez, pero el extremo tampoco pudo embocar la redonda en el arco de Bejarano.



Las lesiones tempranas cobraron las salidas de un central por cada bando: Carlos Ramírez y Jorge Marsiglia antes del segundo tercio de la primera parte. Este último había reemplazado al uruguayo Hernán Menosse, quien también se mantiene en el Departamento Médico azucarero.



A los 32, Ángelo metió un centro desde la izquierda al centro, donde estaba Vásquez, pero el remate del cartagenero, de espaldas al arco, se fue englobado.



Andrade volvió a centrar desde su banda hacia la derecha, a donde llegó Eduard Caicedo, pero de nuevo el disparo se perdió por el palo izquierdo de Bejarano, a los 35.



Águilas Doradas trató de quitarse el dominio verdiblanco y a los 43 apareció con un remate de zurda de John Pérez que desvió el arquero Guillermo De Amores al tiro de esquina, y luego Álvaro Angulo se internó al área, pero estaba en fuera de lugar.



Comenzado el periodo complementario, Mateo Puerta infló la valla caleña, pero hubo chequeo del VAR para analizar si había fuera de lugar, ya que el balón le llegó después de un rebote de Andrade. La decisión del árbitro Keiner Jiménez fue anular la acción.



El técnico Alfredo Arias pobló el área del visitante con Marco Pérez y Michell Ramos, y aunque evidentemente aumentó sus aproximaciones, la falta de gol se confirmó, .



Pérez, recién entrado, recibió un servicio de Gómez, pero su cabezazo fue detenido por Bejarano, a los 12 minutos. Y luego falló frente al chocoano cuando entraba al área.



Un doble remate de Vásquez y Ramos a los 22 tampoco fructificó, cuando prácticamente el área de Águilas se llenó de camisetas verdes. Dos minutos después Bejarano volvió a bloquear la llegada verdiblanca.



Con las variantes implementadas por Hubert Bodhert, el conjunto antioqueño niveló la cancha y evitó que el local volviera a armarse en la parte ofensiva.



Sin embargo, a los 41 minutos Michell Ramos eludió a Giovanni Martínez y metió un derechazo templado a la parte alta del vertical izquierdo que por fin venció la resistencia de Bejarano, para el 1-0, justo por la superioridad del cuadro verdiblanco.



En tiempo de reposición hubo tiro libre frontal para Águilas, pero el árbitro Jiménez dio por terminado en encuentro, en medio de los reclamos del plantel dorado.



En la séptima jornada del todos contra todos, Cali visitará el miércoles17 de febrero (8:10 p.m.) al Boyacá Chicó, mientras que Águilas Doradas recibirá ese mismo día (4:00 p.m.) a Envigado.



Síntesis

Deportivo Cali 1-0 Águilas Doradas



Deportivo Cali: Guillermo De Amores (6); Harold Gómez (6), Jorge Marsiglia (SC), Jorge Arias (6), Darwin Andrade (6); Jhojan Valencia (6), Carlos Robles (6), Andrés Arroyo (6), Kevin Velasco (4), Jhon Vásquez (6); Ángelo Rodríguez (5).

Cambios: Eduard Caicedo (6) por Jorge Marsiglia (30 PT), Marco Pérez (4) por Arroyo (9 ST), Michell Ramos (7) por Kevin Velasco (9 ST), Andrés Balanta (SC) por Ángelo Rodríguez (45+1 ST).

D.T.: Alfredo Arias.



Águilas Doradas: Carlos Bejarano (7); Mateo Puerta (6), Jeisson Quiñones (6), Carlos Ramírez (SC), Álvaro Angulo (7); Óscar Hernández (6), Kevin Castaño (5), John Freddy Salazar (6), Cristian Marrugo (5), Alejandro Artunduaga (5); César Arias (4).

Cambios: John Pérez (5) por Carlos Ramírez (26 PT), Ánthony Uribe (5) por John Freddy Salazar (20 ST) (ST), Eliser Quiñones (5) por César Arias (20 ST), Giovanni Martínez (5) por John Pérez (31 ST), Juan David Pérez (5) por Alejandro Artunduaga (31 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Gol: 1-0: Michell Ramos (41 ST), para Deportivo Cali.



Amonestados: Jorge Arias (10 ST) por Cali. Álvaro Angulo (45+1 PT) por Águilas Doradas.



Expulsados: no hubo.



Partido: aceptable.



Figura: Carlos Bejarano (7).



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Árbitro: Keiner Jiménez (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces