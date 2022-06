Cali no podrá disputar el partido amistoso contra América en Daytona

Los dos equipos de la capital vallecaucana, América y Deportivo Cali, se estaban preparando para afrontar uno de los partidos más llamativos de la pretemporada, el cual se daría en Estados Unidos, en Daytona Beach en el estado de la Florida, como parte del ‘Daytona Fest’, el 2 de julio.

En los últimos días, ambos equipos habían comentado que tenían problemas en conseguir las Visas de acceso al país norteamericano, ya que gran parte de los planteles no contaban con este requerimiento que se exige para entrar a EE.UU. y las citas en la embajada tienen fechas para finales del próximo año o hasta más.



En la tarde de este viernes, el Cali anunció en sus redes sociales, que no podrá presentarse al partido amistoso, por dicho motivo:



“La Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados, hinchas y a la opinión pública en general, que no podrá asistir a disputar el partido contra América de Cali, programado para el 2 de julio en Daytona Beach (Florida), toda vez que no fue posible la consecución oportuna de las citas para acceder a los visados para ingresar a los Estados Unidos, lo que constituye un motivo de fuerza mayor”.



“Lamentamos no poder estar en este encuentro, ya que era nuestro deseo asistir a la invitación recibida, pero reiteramos que por motivos de fuerza mayor, no podremos hacerlo”, finalizó el comunicado.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15