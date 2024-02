Deportivo Cali tomó decisión definitiva con Luis el ‘Chino’ Sandoval

Deportivo Cali se cansó de la novela sobre la continuidad y posible renovación de Luis el ‘Chino’ Sandoval.



El club vallecaucano se enfureció, pues el jugador no mostró interés en renovar su contrato; y por el contrario, se rumora que ya había firmado un preacuerdo con Independiente Medellín, versión que no se ha confirmado en el DIM.



Sin embargo, ni Sandoval ni su agente han mostrado voluntad de escuchar una oferta para continuar en el Cali, y por eso los directivos azucareros tomaron una drástica decisión.



Luis Sandoval no será más tenido en cuenta para los partidos de la Liga BetPlay I-2024, así que no jugará más así tenga contrato vigente hasta el mes de junio.



“En el comité ejecutivo hemos decidido que el señor Luis Sandoval no haga más parte de la nómina de convocados del Deportivo Cali”, confirmó Harold Losada en charla con el periodista Marino Millán.



"En el comité ejecutivo hemos decidido que el señor Luis Sandoval no haga más parte de la nómina de convocados de @AsoDeporCali". Harold Losadahttps://t.co/IX54BjtAud pic.twitter.com/CbnhWxwWYN — Marino Millán (@marinomillan) February 15, 2024

Ahora surge un rumor sobre el interés de Peñarol de Uruguay de fichar ya a Sandoval, y para eso el equipo charrúa estaría dispuesto a pagar una compensación económica al Cali, pues quiere al delantero para este primer semestre.