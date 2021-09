Rafael Dudamel: ‘mis jugadores transmiten la ilusión de clasificar’

Deportivo Cali sacó un punto en Ibagué contra el Tolima. Rafael Dudamel, técnico de los vallecaucanos, dio su balance de lo que fue el juego. “El equipo me ha demostrado que su versatilidad para utilizar diversos módulos tácticos. Hoy con el 4-3-3 buscamos ejercer presión alta, para que al Tolima no pudiera funcionar desde su zona defensiva. Mantuvimos un equipo corto, ganamos segundas pelotas. Dentro de nuestro desarrollo, estuvo en lo aceptable. Con la capacidad de nuestros jugadores podemos hacerlo mucho mejor.



“Con pocos días de trabajo el equipo fue capaz de sacar la pelota limpia. Robles hizo un buen partido de mediocentro. Quizás nos apresuramos y tomamos decisiones erradas por el aceleramiento. Este es el camino, el entendimiento, la disposición, estoy satisfecho. No es malo llevarnos el punto, pero nos quedamos cortos” agregó.



Destacó la labor de sus dirigidos, de la actitud que tienen para asumir las jornadas que quedan de Liga “Si queremos clasificar, ser campeones, tenemos que actuar como tal. Hay que jugar para ellos, eso nos lleva a sumar un rol protagónico, tenemos los jugadores, el talento para en casa y afuera proponer, para llevar las riendas del partido, como minimizar las virtudes del rival. Tengo una ilusión de clasificar, lo transmiten mis jugadores. Me invitan día a día a darles calidad en el trabajo y el plan”.



Resaltó el funcionamiento para superar el gol en contra “La clave estuvo en la fortaleza mental para reponerse rápidamente. Las sensaciones eran que estábamos controlando el partido dentro, que el 1 a 0 era lo que no estaba sucediendo realmente. Hay que reponerse sin impotencia. La pelota quieta es una de las herramientas que supimos aprovechar para empatar”.



Concluyó con la sensación que quedó, de tener lo necesario para sacar el triunfo “Por el juego, por las formas, pudimos ganar. Hay que tener en cuenta que jugábamos contra el campeón, el poco tiempo de trabajo. Se acorta el margen de error, pero nos vamos con sensaciones positivas y de seguridad para afrontar todo lo que se viene. El equipo necesita esa confianza, nos vamos con un sabor amargo por el empate, porque pudo ser mejor el resultado”.