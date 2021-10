Cali, metido en los ocho, ve buen panorama hacia cuadrangulares

Fue solo ganar un partido y Deportivo Cali resurgió como el Ave Fénix. Parcialmente es octavo, depende de sí mismo y con 24 puntos podría asegurarse si obtiene dos triunfos y un empate en lo que resta del todos contra todos



Aparentemente, el calendario le favorece:

Visita al Huila este lunes festivo (6:05 p. m.), recibe al Quindío el domingo 7 de noviembre (8:10 p.m.), luego jugará ante Jaguares en Montería y cierra con Once Caldas en Palmaseca.



El juvenil volante Daniel Luna tuvo la oportunidad de ser inicialista en el triunfo 2-0 sobre Patriotas y explicó lo que representa contar con Rafael Dudamel como entrenador: "La llegada del 'profe' ha sido muy importante para nosotros los canteranos, el 'profe' nos ha dado toda la confianza, nos habla todos los días, nos corrige, nos aconseja, y nosotros tratamos de devolverle toda esa confianza mostrando nuestras capacidades en el terreno de juego".



Sobre los aspectos que destaca de la victoria señaló que "siempre salimos a darlo todo en la cancha, no nos ahorramos nada, pienso que ese el resultado gracias a nuestro esfuerzo y al trabajo del 'profe', nuestra unión y que siempre somos un equipo resiliente que sabemos superar las adversidades y gracias a eso fue el triunfo".



En cuanto a las indicaciones que recibió para manejar el balón sostuvo que "fueron muy claras, entrar a coger la pelota y asociarme con el resto del equipo, ayudar en la fase defensiva, íbamos 2-0 arriba y la mejor manera de defendernos es con el balón".



De la manera en que ha tomado las oportunidades dijo: "Tengo que aprovechar la oportunidad que me brindó el 'profe', estoy en una gran institución con grandes jugadores y profesionales no solo futbolísticamente, sino y cada día intento mejorar y aprender de ellos".



Los vienen ahora son dos adversarios que están fuera de cualquier opción y dos metidos parcialmente en los ocho, a lo que Luna manifestó que "no hay rival fácil en la Liga, pero sabemos que somos el Deportivo Cali, somos conscientes de que somos un club grande y que si queremos seguir adelante hay que pasarle por encima a todos ellos".



También reconoció lo que han mejorado en los últimos partidos: "más que todo en la parte mental, somos un equipo que cree en los jugadores, confía en las capacidades de cada uno y lo que le puede aportar al equipo, por lo que se ve la mejoría del conjunto".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces