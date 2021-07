¿Será guiño? Relacionan a jugador del Cali con ‘Los Bravos’ de México

Deportivo Cali sigue en busca de contratar al menos otro jugador, esencialmente para su ataque, y la opción de Harold Preciado es la que se ha mencionado insistentemente, pero desde la presidencia del club se manifestó que aún no hay nada definido.



Concretamente sobre cómo avanzan los diálogos con el atacante tumaqueño, que regresó del fútbol chino, el presidente Marco Caicedo le dijo a FUTBOLRED que “desde hace unos días estoy tomando la decisión de no subirle las expectativas a nadie, hay que trabajar y anunciar cuando esté todo listo, de resto no tengo nada que decir. Estoy trabajando para intentar lograrlo, es lo único que puedo decir”.

Acerca de si es cierto que solo faltan su firma y la del jugador, respondió que “¿le parece poquito?, es mejor no especular y esperar a que todo esté materializado y ahí sí, para no equivocarse, por eso no quiero subirle la expectativa a nadie ni especular”.



Otro directivo contactado por este medio sobre el mismo tema manifestó que “aún no se concretado un acuerdo, cuando sea oficial lo informaremos”.



Asimismo, desde la temporada pasada y en plenos trabajos de puesta a punto se ha relacionado a Jhon Vásquez con una posible partida al fútbol mexicano. Este jueves, el periodista Armando Isáis, de Zona Brava MX, contactó a FUTBOLRED para compartir información sobre la posibilidad de que el extremo cartagenero llegue al Juárez F.C. o ‘Los Bravos’, como son conocidos en ese país.



Según el comunicador, últimamente el jugador se ha mantenido atento, dándole siempre ‘likes’, a todo lo que publican sobre el conjunto que dirige hace poco tiempo Roberto Ferretti, y en el que también militan los colombianos Ayron del Valle y Fabián Castillo.



Aunque los directivos del club ‘manito’ no se han pronunciado sobre ese aspecto, el objetivo es conformar un plantel competitivo y se está haciendo una importante inversión económica.



El cuadro de Chihuahua participa en primera división desde 2015 sin mayor figuración. Allá quitaron el descenso por varios años y en vez de bajar de categoría los equipos pagan una cantidad por haber quedado en los tres últimos lugares de la porcentual, que es la tabla que se usa para determinar los peores clubes en los últimos seis torneos.



Los directivos siempre han argumentado que Cali necesita vender al menos dos jugadores –ojalá canteranos– por temporada y Vásquez se ha destacado con su habilidad y velocidad, esencialmente por la derecha. Por ese lado fue muy importante para asistir a sus compañeros y generar los ataques del equipo verdiblanco.



En tanto, sobre si han recibido alguna oferta por Jhon Vásquez, el presidente Marco Caicedo expresó: “En el tema de posibilidades no especulo, no entro a hablar absolutamente de ningún jugador, ningún mercado ni equipo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces