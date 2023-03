Cali recibe al Pereira con el objetivo de seguir ganando en la Liga I

Este miércoles, Deportivo Cali recibirá al Deportivo Pereira por el juego aplazado de la primera fecha del primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023, en el estadio del conjunto azucarero en Palmaseca. Compromiso en el cual, los dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto, quieren seguir por el camino del triunfo.



El equipo luego de la victoria del domingo pasado contra Deportes Tolima, volvieron a la ciudad e hicieron la recuperación física en horas de la tarde del lunes, con los jugadores que tuvieron participación del juego. Mientras que el resto del plantel entrenó con normalidad.



Para este martes se conoció la ausencia de Gustavo Adrián Ramírez, quien salió lesionado y espera los resultados para determinar el tiempo de incapacidad. Kevin Riascos por su lado, apenas volvió a entrenar con el equipo y podrá volver en los próximos días con el grupo. La novedad más importante en la convocatoria es el regreso de Jhon Vásquez, quien pagó las dos fechas de sanción que tenía por la expulsión contra Atlético Nacional.



Previo al partido, el técnico Jorge Luis Pinto analizó lo que ha visto de su equipo y el rival: “Deportivo Cali es un equipo donde todos somos importantes. Que este equipo no dependa de una sola persona es lo que queremos. Queremos reflejar una integridad, cohesión de grupo y amistad dentro del campo de juego. Vamos progresando en ese sentido. Contra Pereira debemos controlar el ataque de los dos hombres de punta de ellos. Hay que atacarlo. Es un equipo que hace línea de 5. No es un rival fácil”.



Datos previos



Deportivo Cali perdió únicamente dos de los últimos 12 partidos ante Deportivo Pereira por Primera División (7V 3E 2D). Sin embargo, esas dos derrotas ocurrieron en dos de los últimos tres enfrentamientos ante este rival en la categoría (1V 2D).



Deportivo Cali está invicto en sus últimos cinco juegos como local en Primera División (2V 3E). En este periodo, mantuvo su arco invicto en tres de los cinco partidos, sin embargo, nunca pudo marcar más de un gol por partido.



Deportivo Pereira nunca ha podido ganar como visitante ante Deportivo Cali desde al menos, 2001. Solamente consiguieron empatar cuatro juegos de los 18 que ha disputado en la categoría en dichas condiciones, mientras que perdieron 14.



Con cuatro partidos disputados en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023, Yimmy Congo lidera a Deportivo Cali en pases completados (152) y entradas realizadas (11). Sin embargo, también es el que más faltas ha cometido (7).



Tras ser expulsado ante Jaguares de Córdoba, Deportivo Pereira no contará con Carlos Ramírez en su partido ante Deportivo Cali. Ramírez es al momento el líder de su equipo en cuanto a disparos totales (13) y remates a portería (5).



Alineación probable

Deportivo Cali: Kevin Dawson; Aldair Gutiérrez, José Caldera, Germán Mera, Juan José Tello; Jimmy Congo, Rafael Bustamante, Andrés Juan Arroyo, Daniel Mantilla, Kevin Velasco; Kevin Viveros.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: Deportivo Cali.



Hora: 6:00 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



Corresponsal Futbolred

Cali