Actitud y decisión: claves de Arias para que Cali venciera a Junior

Deportivo Cali volvió a vencer a Junior, en esta ocasión 1-2, después de 12 años en el Estadio Metropolitano y se afianzó en el liderato de la Liga BetPlay I-2021 con 19 puntos, mostrando un fútbol vertical.



Por su parte, el técnico Alfredo Arias ponderó nuevamente la valentía de su grupo, que en la mayoría del compromiso metió a Junior en su arco, pero, de igual forma, indicó que le satisfizo la concentración que se mantuvo para evitar las arremetidas del tiburón.



Sobre lo más importante para lograr los tres puntos, señaló que “una de las claves, la fundamental es la de los jugadores, por lo menos desde que llegamos les transmitimos el deseo de ganar en todos lados. Son los jugadores, lo que enaltece más todo esto es el equipo que enfrentamos, la verdad es que un muy buen equipo, muy bien dirigido por Perea, se ubican bien, es difícil quitarle la pelota, en el primer tiempo por momentos les quitamos los conductos y remataron poco. Si se pone a ver las estadísticas es mérito de los jugadores., que son valientes para aceptar ir a cualquier cancha, a Tunja, ahora acá, a salir a ganar”.



Agregó que “la principal virtud del equipo fue querer ganar en una cancha en la cual a este equipo hacía muchos años no se le ganaba. Querer ganar a pesar de tener enfrente un muy buen equipo, Planteamos un partido de no esperarlo muy metido en nuestro arco, tratamos de alejar a esos buenos jugadores de nuestro arco, presionamos alto, continuamente llevamos al equipo a un carril y que no pudieran volver al otro, pero igual ellos son muy buenos y encontraban a ‘Teo’, a Sambueza, a Borja, a Rodríguez y salían de esa presión, pero mis muchachos corrieron y no se rindieron nunca, limitaron el peligro de Junior, quizá no pudimos limitar la totalidad de su juego, pero sí limitamos el peligro hacia nuestro arco y mantuvimos la esperanza de gol, tratamos de cambiar de lado el juego, intentamos jugar desde Arias y Gómez desde el lado nuestro”.



Sobre la buena actuación en la parte posterior indicó: “Tenemos solidez, pero en el fútbol hoy día más que nunca los goles que no recibís en tu arco no son solo porque la defensa pueda ser sólida, hay varios factores, también es por la presión que puede ejercer un nueve, el cierre de los extremos y otras cosas. El juego es todo, una cosa integral, no se puede dividir en defensa y ataque. El juego que tiene estas características es de conjunto y por eso es de conjunto”.



En cuanto a la notable campaña, que los tiene invictos con 19 puntos de 21 posible, dijo que “nosotros ganamos todos los partidos ajustadamente, no nos sobra nada, en el juego en todos los partidos hemos sido muy competitivos, pro no nos sobra nada. Tenemos que seguramente afinar detalles para sacar esa ventaja que nos de tranquilidad en otro tipo de partidos, en eso tenemos que mejorar, hoy no tengo los números, pero peleábamos con un equipo que tenía igual o más posesión que nosotros en el campeonato, pero era otra pelea que teníamos, también quién tenía más la pelota y la paciencia, creo que hoy debimos emparejar en una cancha en que ellos tienen más posesión que todos”.



Entre tanto, Marco Pérez, quien marcó los dos goles del triunfo, expresó que “contento por los tres puntos en una plaza tan difícil, el profe sabe que nosotros los delanteros venimos trabajando mucho y hoy tuve la fortuna de marcar y estoy muy contento. El equipo viene haciendo las cosas muy bien, las cosas que el técnico nos viene pidiendo, el trabajo y las ganas nos han dado para estar de líderes”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces