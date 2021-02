‘El mérito es buscar el gol y atacar todo el partido’: Alfredo Arias

El técnico Alfredo Arias resaltó la actuación del Deportivo Cali en el triunfo 1-0 sobre Águilas Doradas, que lo mantuvo en el liderato de la Liga BetPlay I-2021 con 16 puntos. No fue sencillo, porque de nuevo se falló en la definición, pese a que generó más de 20 llegadas al arco de Carlos Bejarano, que se fue de Palmaseca como gran figura. El tanto de Michell Ramos sobre el minuto 41 del complemento dio tranquilidad para sumar un nuevo triunfo y conservar el liderato.

Sobre lo hecho por su equipo, dijo que “el balance es bueno siempre que se gana es bueno, aparte es bueno porque jugamos ante un muy buen equipo, que se defendía bien, con muchos hombres cerca de su arco, pero después salía bien. El mérito de mis jugadores es la valentía, buscar el gol y atacar todo el partido, nosotros tenemos 23 remates a favor y el rival 3, pero no porque el rival no quisiera atacar o porque no atacara, sino porque nosotros continuamente ejercimos una presión desde la primera línea de ataque a la segunda, y llegando a nuestra área, la cual le dificultó al rival el remate, esa última jugada. Y eso es lo que permite que el equipo pueda tener el arco en cero, buen balance, vamos pasito, tenemos que mejorar, pero es bueno el balance por el equipo que tengo de valientes”.



En cuanto al jugador que pidió para reemplazar a Agustín Palavecino, que se fue a River Plate, señaló que “en cuanto a suplir a Palavecino yo ya di mi opinión, ojo, no la di extemporáneamente o porque a mí se me ocurriera, a mí se me preguntó desde la directiva si pensaba en algún nombre y di el nombre que pensé que podía venir, pero esto como todo es una decisión que toma el club, no es solo el deseo mío que prima acá, hay muchos otros aspectos que tendrá que analizar el club, yo doy en lo que me parece a mí deportivamente que al irse 15 goles, nosotros deberíamos poder suplir para no sufrir, pero ojo, los jugadores que están lo están haciendo bien, los que queden, si no viene nadie, van a esforzarse, van a dar todo de sí, y veremos”.



Con referencia al funcionamiento que encontró con los cambios, explicó que “en la primera parte fuimos muy bien por afuera y desbordamos muchas veces, pero en ocasiones quedaba muy solo para llegar a definir esa pelota, tanto frontalmente en las segundas pelotas o en la primera casi siempre llegaba Ángelo, y varias quedaron allí y no tuvimos el peso necesario para meterla, hicimos todo bien, desbordamos, desbordamos, pero quedaba solo Ángelo luchando contra los dos zagueros, pensé que el segundo tiempo quizás podía repetirse eso, no se repitió tanto, no desbordamos tanto en el segundo tiempo, pero sí llegamos más por adentro y traté de poner dos puntas para que si Ángelo llegaba y la pelota superaba pudiera llegar Marco y viceversa, traté de ponerle un poquito más de peso ofensivo, y a Ramos porque de a poco se va encontrando con su físico, con su fútbol y buscando el gol, el remate de fuera del área, que lo logró muy bien, o que atrás también tuviéramos un rematador”.



Entre tanto, el lateral izquierdo Darwin Andrade, sostuvo que “lo importante era la victoria, hoy me tocó la oportunidad de ser capitán, siempre trato de ser un líder positivo para mis compañeros, apoyarlos, sé que Juan Camilo y Hernán vienen haciendo muy bien la función de capitán, y lo importante es que el equipo gano, cada vez somos sólidos y seguir por esta senda, que es muy buena”.



Cali defenderá su invicto y liderato el miércoles 17 de febrero (8:10) ante Junior en el Estadio Metropolitano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces