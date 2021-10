Cali se mete parcialmente a los ocho de Liga: venció 2-0 a Patriotas

Deportivo Cali ascendió parcialmente a la octava casilla de la Liga BetPlay II-2021 al totalizar 24 puntos, luego de vencer 2-0 este miércoles a Patriotas en el estadio de Palmaseca por la fecha 16, gracias a su eficacia en el periodo complementario,



La ilusión de clasificar a los cuadrangulares sigue más viva que nunca, aunque su permanencia esta semana dependerá de los resultados de Jaguares y Junior, que juegan este jueves.



Después de lo hecho en Rionegro, fue desconcertante la presentación del conjunto verdiblanco en el primer tiempo: Plano, sin ideas ni generación de juego y lento en la salida desde el fondo, facilitándole el accionar al cuadro boyacense. Un periodo inicial para olvidar y tomar las mejores decisiones de parte de Rafael Dudamel, que sin ser un cambio radical sí mostró otra cara del equipo, sobre todo por la labor ofensiva de Andrés Colorado.



Entre tanto, Patriotas salió con buena disposición de ataque, pero ordenado atrás, cerrándole los espacios al local, que no tuvo mayores posibilidades de maniobra y varios de sus jugadores estuvieron eclipsados, caso Andrés Arroyo, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez.



Los del altiplano tuvieron buenas intenciones: Una llegada de Andrés Ávila a los 9 minutos. José Leudo volvió a ensayar a los 12 de media distancia con un remate que desvió Guillermo De Amores al tiro de esquina. Leudo probó nuevamente a los 14, sin éxito, mientras Cali no encontraba el camino para llegar al arco de Carlos Mosquera, y solo lo hizo a los 16 en una jugada de fuera de lugar.



Teófilo Gutiérrez habilitó a Jhon Vásquez a los 18 por la izquierda, pero el extremo cartagenero no pudo convertir ante el achique de Mosquera-.



Patriotas generó una transición rápida por derecha con Edgardo Rito y De Amores tuvo que intervenir a los 25. Aladesanmi también lo hizo a los 29 con un zurdazo tras driblar a Menosse y que tuvo el meta uruguayo.



’Teo’ se animó a los 32 con un remate desde fuera del área y Menosse encaró a los 40 al arquero Mosquera y cayó en el área, pero el árbitro Wílmar Roldán le sacó amarilla por simulación de falta penalti.



En el comienzo del segundo tiempo entró Kevin Velasco por Andrés Arroyo, y sin ser un equipo avasallante, lo cierto que hubo mejoría para hacerles superioridad numérica en ataque a los visitantes.



Andrés Colorado llegó por la izquierda en una buena pared con ‘Teo’ a los 12 minutos, aunque metió mal el último pase y Patriotas evacuó el riesgo.



Michael Ortega reemplazó a Andrés Balanta a los 15 minutos para buscar mayor creación en mitad de cancha, mientras que el juvenil Juan Esteban Franco vio la amarilla por una falta.



A los 20 minutos, Jhon Vásquez levantó un centro por la derecha, pero lamentablemente Kevin Velasco no pudo conectar de cabeza al palo derecho.



Martín Payares fue amonestado a los 21. Inmediatamente, Kevin Velasco ejecutó con perfil cambiado un cobro desde la derecha, el balón superó la barrera, Hernán Menosse hizo sombra para que se clavara al vertical derecho en el 1-0.



Dos minutos después Andrés Colorado metió un globito al área, Ángelo aguantó la marca de Rodas y con pierna zurda anotó el 2-0.



El técnico Juan Davis Niño incluyó a Jorge Posada por Edgardo Rito a los 25. Dudamel ingresó a Harold Preciado por Jhon Vásquez a los 29 y Daniel Luna por Teófilo a los 37. Michael Ortega cometió falta en la mitad y también fue amonestado a los 35, lo mismo que Jesús Arrieta a los 36.



Camilo Charris entró por Arrieta a los 38, y De Amores salvó un mano a mano ante Aladesanmi a los 40. Luna sacó un potente remate a los 43, pero el esférico pasó cerca del poste derecho.



En la fecha 17, Cali visitará el lunes festivo (5:05 p.m.) al Huila y Patriotas será forastero ante Once Caldas el domingo 31 de octubre (1:00 p.m.)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces