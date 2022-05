Dayro Moreno, refuerzo estrella en el FPC que interesaría a varios

Dicen que cuando el río suena piedras lleva y en las últimas horas se ha mencionado del posible interés de varios clubes de Liga Betplay I-2022 por el hombre del momento, Dayro Moreno. El grito de los goles del tolimense, que sentenciaron la clasificación del Bucaramanga a los cuadrangulares tras el 0-3 ante el Pereira, todavía hacen eco y lo tienen en boca de muchos.



Dayro da la pelea como uno de los goleadores históricos del fútbol en Colombia, y entre tanta información, empezó a decirse del posible interés, de al menos, tres clubes del fútbol colombiano, entre ellos el vigente campeón Deportivo Cali. El liderazgo y los goles del tolimense han sido determinantes para que el leopardo fuera invitado a la fiesta de mitad de año.



El periodista santandereano, Miler Pinto Cobos, destacó en sus redes: "me aseguran que Dayro Moreno no va a continuar en Atlético Bucaramanga de cara la Liga -II -2022", y además mencionó que "al goleador del cuadro leopardo lo pretenden tres equipos grandes, uno de ellos es el Deportivo Cali".



Pese a esta y otras afirmaciones sobre el posible interés de al menos tres clubes grandes en el fútbol colombiano, desde Cali un sector de la prensa indicó que no es real que el azucarero piense en apostar por él. La única certeza, cuando está por iniciarse esta fase semifinal en la liga colombiana, es que, Dayro los tiene enloquecidos a todos con su derroche de talento. Desde que llegó al Bucaramanga ha dado de qué hablar, pero no por su indisciplina sino por sus goles y liderazgo junto a Sherman Cárdenas.