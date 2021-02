‘Siento que estoy mejorando, me gusta aprender’: Danovis Banguero

Aunque le ha costado mostrar esa clase de jugador que brilló con el Deportes Tolima, Danovis Banguero confía que, a partir de este martes frente a Alianza Petrolera, Atlético Nacional sea un equipo más sólido y confiable, que permita resolver los partidos y sumar puntos en la Liga.



“La manera de respaldar lo que estamos haciendo son con los resultados. Hemos tenido errores puntuales donde nos marcan y sabemos que debemos corregir, estamos en un proceso donde podemos tener dificultades, pero mejor que nos pase ahora y no más tarde”, remarcó Banguero.



Además, “siento que estoy mejorando, me gusta aprender, absorber información. Estoy conociendo a compañeros nuevos y confiamos llegar a nuestra mejor versión a medida que nos vamos conociendo mejor. Físicamente nos encontramos muy bien y hay que seguir mejorando en el funcionamiento”.



En cuanto a su rendimiento, el jugador declaró que “para ver al Danovis del Tolima, toca traer a todo el equipo y hasta la camiseta. Este es un nuevo proceso, allá también me costó, no fue todo de la noche a la mañana. Lo que estamos haciendo es ir asentándonos para formar ese peso en el juego”.



Danovis resaltó que “cuando se le marca a un equipo, se enfocan en la defensa, pero esto es un engranaje, un trabajo en equipo. Debemos mejorar en esa toma de decisiones, tiene que haber autocrítica, no ha pasado nada grave para revertir esta situación y lo estamos asumiendo de la mejor manera”.



Sobre las dificultades que han tenido para sumar triunfos fuera del Atanasio, el oriundo de Villavicencio explicó que “de visitante nos puede costar por la ansiedad que tenemos para conseguir los resultados. Eso nos juega una mala pasada y puede pasar por ahí. La única manera de corregir es trabajando y que todos aportemos”.



Sobre el próximo partido, Banguero indicó que “lo que tenemos que hacer contra Alianza es buscar el partido, sin pensar en cómo vienen. Sabemos que la Liga colombiana es muy pareja, debemos ganarnos el respeto y salir a buscar los tres puntos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8