Danovis Banguero habló sobre las mejoras defensivas en Nacional

Atlético Nacional derrotó 0-1 a Jaguares, por la fecha 11 en la Liga BetPlay II-2022, el conjunto verdolaga cortó una racha de dos partidos sin sumar de a tres puntos y contra Deportivo Cali el próximo domingo, buscará continuar por la senda ganadora. El lateral Danovis Banguero fue autor del gol para imponerse en Montería, el jugador oriundo de Villavicencio confía en el repunte del equipo.

“Estoy contento por el resultado, por el gol y porque mantuvimos el cero en nuestro arco. Fue fruto al trabajo en conjunto, los movimientos tácticos y conservamos las ubicaciones. Con respecto a la pelota quieta la veníamos ensayando, anticipando y si no es Olivera, soy yo quien llego a ese sector, entonces eso es muy bueno”, detalló.



Además, “el equipo tiene gol, teníamos que sacar el arco en cero. En este partido nos pusimos a la tarea, ellos no generaron muchas opciones claras y fue importante la colaboración entre los jugadores de adelante para lograr el resultado. No fue fácil jugar en Montería, con este clima y a esta hora. En lo personal, estoy contento por mi nivel”.



Finalmente, Banguero habló sobre los trabajos que intensificaron en los últimos días previos a este encuentro. “Lo que más trabajamos durante esta semana en defensa, fueron las ubicaciones, estábamos saliendo en sectores que no correspondía. No teníamos la serenidad para respetar espacios, hicimos énfasis en eso, en la recuperación colectiva, aprovechar los espacios, hacer coberturas y sacar el partido con el arco en cero en nuestro arco”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8