Daniel Torres es optimista: ‘Queremos darle la séptima a la hinchada’

El conjunto ‘poderoso’ solo tiene una obligación este miércoles en la final de vuelta, ganar y conseguir la séptima estrella ante su público, revalidando así su positivo año en el Atanasio Girardot. Ante esta situación de volver a pelear por un título, el capitán del Medellín, Daniel Torres, habló en rueda de prensa sobre las sensaciones previas que tienen los jugadores sobre este decisivo partido.

Daniel Torres es el único jugador del plantel que sabe lo que significa ser campeón del Independiente Medellín, luego que ya se hubiese consagrado con el ‘poderoso’ en el 2016. Ahora está nuevamente ante la gran oportunidad de salir con la estrella de navidad frente a su público, pero ahora como capitán y timonel del conjunto rojo.

Los temas de conversación que Torres dejó en esta rueda de prensa fueron sobre el manejo de la presión que tienen, la idea de juego que quieren plantear en el terreno, el mensaje a la hinchada, y la preparación psicológica que tienen los jugadores frente a estos tipos de partidos.

Presión de ganar el título: “La presión es imposible sacarla, la tenemos ahora mismo, lo que queda es saberla gestionar, parte por ello, seguir siendo nosotros, los mismos que hemos sido en el campeonato, en nuestra casa y nuestra gente y ahora es nuestra oportunidad”.



Idea de juego que le pide Arias: “En el juego creo que nosotros pasa más, no se trata de tener el balón o no, sino de la intensidad en que nosotros jugamos cuando no se tiene y se tiene y parte de ello fue lo que nos costó en el partido pasado. Así que empieza por ahí por tener la intensidad cuando tenemos el balón darle dinámica y en el momento que no lo tengamos recuperarlo lo más rápido posible”.



Mensaje a la hinchada poderosa: “La hinchada a esta no necesita que le digamos nada, los que esperan ellos y los que esperamos nosotros es darle la séptima. Lo tenemos claro y es nuestro anhelo, poder darles esa séptima”.



Preparación psicológica: “En estas instancias lo mejor que uno puede hacer es enfocarse en lo que se ha venido haciendo y no cambiar nada o si hay que cambiar algo que sea poco, porque va a ser un problema. Es repetirlos y siendo conscientes es que es mañana, por lo menos en este semestre y hay que hacerlo, enfocándonos, esforzándonos y consiguiéndolos”.

Acá la rueda de prensa completa del Deportivo Independiente Medellín.