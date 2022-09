Los clubes del FPC respaldan al Deportivo Cali tras las agresiones

El miércoles 21 de septiembre quedará en la memoria del Fútbol Profesional Colombiano como uno de los grandes desmanes en los últimos años. Los aficionados pueden estar de acuerdo o no con decisiones de los directivos y está bien que estén en desacuerdo, pues no todo el mundo comparte las mismas opiniones. Sin embargo, el llamado es que se expresen pacíficamente y no con actos vandálicos y violentos.



Bajar la reincidencia en los escenarios deportivos es muy difícil, pero el aviso es que todos los clubes se expresen tranquilamente, igual sus aficionados. Nadie quiere vivir lo ocurrido en el Estadio Doce de Octubre en el que sobre el final del partido, los seguidores del Deportivo Cali invadieron el terreno de juego e increparon a Mayer Candelo y jugadores. Una vergüenza y un capítulo penoso.

Distintos clubes del Fútbol Profesional Colombiano también utilizaron sus redes sociales para solidarizarse con el Deportivo Cali. En sus cuentas oficiales dejaron un mensaje aclarando que no deben haber más actos violentos, y llamando a la paz.