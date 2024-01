Darwin Quintero rompió silenció y contó por qué se fue del América

América de Cali generó muchos movimientos en el mercado de fichajes del fútbol colombiano y una de las salidas más llamativas fue la de Carlos Darwin Quintero, quien se fue para su amado Deportivo Pereira.



Hasta ahora, no se sabía con exactitud la razón de la salida de Quintero del cuadro escarlata y aunque se especuló que había roces entre él y el extécnico Lucas González, el mismo jugador decidió dar declaraciones a Win Sports sobre su etapa vestido de diablo.



El ‘Científico del gol’ aseguró que no hubo problemas con Lucas González, pero sí dejó claro que se fue porque no era parte del plan para esta temporada y decidió decirle adiós al equipo.



“La verdad con Lucas (González) nunca hubo problemas. Cuando se da mi salida del América, es por gusto futbolístico, a mí me trasmiten que él quería otro tipo de jugadores”, dijo Carlos Darwin Quintero.



Por ahora, Quintero continuará su carrera en Deportivo Pereira y allí espera ser máxima figura esta temporada en la que espera ser parte de la exitosa actualidad del cuadro matecaña.