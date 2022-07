Bacca envía mensaje directo a Néstor Lorenzo: 'tengo la ilusión'

En la conferencia de prensa previa al partido de este jueves frente a Nacional, el jugador del Junior Carlos Bacca no perdió la oportunidad para hacerle un guiño a la Selección Colombia. Dejó claro que sigue preparándose para volver y que hasta el día que "cuelgue los guayos" su deseo será jugar con la tricolor.

"Lastimosamente la Selección no pudo conseguir la clasificación al Mundial y me incluyo ahí porque soy jugador activo y sigo teniendo la ilusión de seguir en la selección, me preparo con esa mentalidad. Hasta el día que me retire voy a aspirar a la selección y para ello me preparo cada día", dijo Bacca.



Y reconoció que "en mi caso siempre tengo la ilusión de en cada partido de ser el mejor y ayudar a mi equipo, pero pensando en la selección, aportar mi granito de arena, mi experiencia y seguir creciendo".



Finalmente, se refirió al proceso que iniciará de la mano de Néstor Lorenzo (exasistente de José Pékerman rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018). "Que el entrenador vaya, que esté cerca a ti y esté en los estadios, te llena de alegría. Al profe Néstor lo conozco y es siempre cercano, está ahí, y respira fútbol 24 horas. Está preparado y está capacitado, lo demostró siendo asistente y también como entrenador (...) Ojalá con la ayuda de Dios se puedan hacer las cosas bien y volver al Mundial. Sabemos que no es fácil".