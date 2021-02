Nacional, a recuperar puntos perdidos en casa: visita a Bucaramanga

Atlético Nacional visita este miércoles, desde las 6:05 de la tarde, al Atlético Bucaramanga por la novena fecha en la Liga I-2021. Tras escapársele el triunfo contra América, las verdolagas buscarán sumar un triunfo para no perderle pisada al lote de arriba en el campeonato. Por su parte, los santandereanos bajo el mando de su nuevo entrenador Luis Fernando Suárez, querrán respetar su casa.

Luego de disputar el clásico contra América y con el tiempo justo para recuperar y realizar una práctica, Alexandre Guimarães convocó a 18 jugadores para afrontar este encuentro frente al equipo auriverde en Bucaramanga. Hay dos novedades en el equipo con respecto al encuentro del domingo anterior; el regreso de Brayan Córdoba y Jonathan Marulanda. Mientras que Michael Chacón por decisión técnica, Jefferson Duque por lesión y Neyder Moreno por expulsión, salieron de la convocatoria.



“Vamos a Bucaramanga con la intensión de sumar, y sumar significa conseguir los tres puntos. El equipo está avanzando cada vez más en la idea de juego y sobre eso, iremos prácticamente con el mismo plantel que concentramos en el anterior juego. Lo que me deja tranquilo es ir constatando que en cada partido nos estamos asentando en lo que queremos y la facilidad en la que los jugadores están cogiendo lo que buscamos en ellos”, resaltó el técnico brasileño.



Sobre lo que más le gustó del juego frente al América, Guimarães precisó que “pudimos mantener un ritmo constante durante todo el partido. El equipo no tuvo lapsus que en otros juegos hemos tenido. Desafortunadamente se nos escapó el triunfo, pero tenemos la oportunidad de sumar contra un equipo difícil, como Bucaramanga, que, si bien no pasa por un buen momento, van a querer ‘lavarse la cara’ con nosotros y lo que debemos hacer es plantear un partido serio, donde podamos marcar diferencia”.



Además, “nuestra alegría es que, faltando 20 días para el comienzo de la Copa Libertadores, hemos progresado muchísimo y a eso le apuntamos, a realizar un gran papel en ese torneo, sin descuidar la Liga que también es importante para nosotros”.



Datos entre Bucaramanga y Atlético Nacional

Por Liga, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional se han enfrentado en 188 ocasiones, de las cuales, los antioqueños lideran el historial con 84 victorias frente a 63 de los ‘leopardos’ y 41 empates cierran esta estadística. En cuanto a goles marcados, 288 son para los verdolagas frente a 223 de los santandereanos.



Atlético Bucaramanga ganó solo uno de sus últimos siete encuentros en Primera División (dos empates y cuatro derrotas), y no hizo gol en cinco de esos partidos. Jhonier Viveros ha recibido el doble de faltas (26) que el siguiente jugador de Atlético Bucaramanga en la Liga I-2021 (Andrés Sarmiento, con 13).



Atlético Nacional no perdió en sus últimos seis duelos de visitante frente a Atlético Bucaramanga (tres victorias y tres empates); es su mayor racha de visitante ante los Leopardos desde que se juegan torneos cortos. Los verdolagas suman 14 puntos en sus primeros siete partidos de la Liga I-2021 (cuatro victorias, dos empates, una derrota), igualando su máximo a esta altura en los últimos cinco torneos (14 puntos tras siete encuentros disputados en el Campeonato 2020). Jefferson Duque, de Nacional, ha participado en cinco anotaciones en el Apertura 2021 (4 goles y 1 asistencia); es el máximo del torneo, junto a Agustín Vuletich (DIM) y Anderson Plata (Tolima).



Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira, Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jonatan Álvez.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: Alfonso López.



Árbitro: Mauricio Mercado (Sucre).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8