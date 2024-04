¿Negocia bajo la mesa? Jaguares acusa a Bodhert, Alianza no lo asegura

Un trabajador tiene derecho, según la Ley, a renunciar a su trabajo sin previo aviso, más aún si tiene una mejor posibilidad profesional. Eso no está en discusión. Pero, como dicen en el fútbol, la discusión no es lo que se hace sino por la manera como se procede.

En esa polémica está Hubert Bodhert, quien hasta hace unas horas era el entrenador de Jaguares de Córdoba. El propio club confirmó su salida y anunció su nuevo destino: “La Junta Directiva aceptó la renuncia del profesor Hubert Bodhert… Después de múltiples intentos por mantenerlos en el cargo, el profesor decidió irse al club Alianza F.C.”.



Nelson Soto, presidente del club, incluso explicó cuál sería la razón del DT para renunciar: "Se fue no valieron los ruegos, insistimos mucho porque no queríamos interrumpir el proceso, le dimos continuidad y respaldo, 14 jugadores que pidió los contratamos. La falta de confianza de él hacia el grupo motivó que se fuera, según me expresó", dijo el dirigente en Win Sports.



"Ahora veo que está en Alianza, todos los comentarios eran ciertos, le deseamos que le vaya bien. las personas pasan y las instituciones quedan", añadió.



Mientras adelantó que "se quedará encargado el profesor Carlos Echverry, aspiramos a que el viernes esté acá el nuevo técnico, entrevistamos a siete candidatos", un tema adicional quedó en el ambiente: ¿es correcto que un DT se vaya así, creando un problema en su club y dejando tirado el proceso que todos piden cuando firmar sus contratos?

​

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/R73PWTtqjS — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) April 3, 2024

Como se advirtió, es totalmente legal. Pero hay una molestia evidente pues Bodhert eligió dejar a su club comprometido en zona de descenso para volver a otro, de donde en su momento salió en medio de otra polémica para ir a Santa Fe, seducido por la posibilidad de dirigir en Copa Sudamericana.

​

Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza, no quiso confirmarlo aunque ya esté en Valledupar: "aún no hemos contratado técnico en propiedad, no lo hemos decidido, voy a reunirme con él porque viene de camino. El domingo, en Valledupar, yo recibo información de que el profesor Bodhert había renunciado a su equipo, llamé al presidente Soto y me dijo que era falso, le dije que nos encantaría que estuviera con nosotros. Tuve otro entrenador y estuve a punto de anunciarlo pero me dice que no acepta los términos. Anoche hablamos con Bodhert, no sé si llegaremos a un acuerdo", dijo el dirigente.



Habría al menos cinco candidatos pero evidentemente Bodhert sería prioridad, más allá de la manera como salió la primera vez, que curiosamente se parece mucho a lo que ocurre hoy: "Él trabajó conmigo dos años, a mí me dijo que nunca habló con Santa Fe y terminó allá y nos dolió muchísimo, pero conocemos su capacidad, el grupo que él tenía es casi el 80 por ciento que él manejo y sobre eso vamos a decidir", concluyó Ferreira.