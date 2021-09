Nacional sigue imparable en Liga: venció 1-3 al Junior en Barranquilla

Atlético Nacional venció 1-3 a Junior de Barranquilla, por la décima fecha en la Liga II-2021. Pese a estar en desventaja desde el minuto 9 del primer tiempo con gol de Larry Vásquez, el conjunto verdolaga logró meterse en el juego y darle vuelta al marcador, con un segundo tiempo contundente. Por los antioqueños anotaron Sebastián Gómez y Jonatan Álvez, quien le marcó a fuego la ley del ex y se apuntó en el marcador con un doblete. Con 28 puntos, el conjunto antioqueño sigue en lo más alto de la tabla y estaría cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares.

El local salió desde los primeros minutos con mucha intensidad sobre el área de Atlético Nacional. Al minuto 6, tuvieron la primera aproximación a través de Fabián Ángel con un remate de media distancia que se estrelló en el vertical de la mano izquierda de Aldair Quintana. Los verdolagas intentan elaborar para llegar al arco contrario. Al minuto 8, Jonatan Álvez de media distancia probó, pero la pelota se fue desviada.



Sobre el minuto 9, Junior abrió el marcador a través de Larry Vásquez, quien inició la jugada desde el sector medio del campo, el ex Patriotas y Tigres de México filtró la pelota al sector izquierdo, donde estaba Luis ‘Cariaco’ González, quien realizó un desborde ante la pasividad de la defensa verde y luego de un pase al medio, Vásquez llegó al área para definir con solvencia, pasando en ventaja el conjunto barranquillero. Un minuto después, llegó por izquierda Carmelo Valencia y tuvo para estirar la ventaja, con un remate cruzado, pero la pelota pasó por centímetros.



Al minuto 23, Luis González nuevamente generó peligro sobre el área de Nacional, el venezolano remató desde el sector izquierdo y la pelota pasó muy cerca del arco verdolaga. Sin embargo, al minuto 25 y tras un monólogo del Junior, Nacional tuvo un contraataque que comenzó Baldomero Perlaza, la jugada la continuó sobre el sector derecho con Yeison Guzmán y Alex Castro, quien centró al corazón del área y Jonatan Álvez cabeceó la pelota mandándola al fondo de la red, empatando la visita en un momento complicado del partido para el líder del campeonato.



El juego bajó en intensidad por parte del local, mientras que Nacional ganaba en profundidad. Al minuto 45, Jonatan Álvez tuvo el segundo gol, pero no logró llegar al palo izquierdo tras un pase cruzado desde el sector derecho de Dorlan Pabón.



En la etapa complementaria, Nacional salió con intensidad a buscar el arco contrario, a los dos minutos tras un tiro libre, Dorlan Pabón y luego Danovis Banguero remataron al arco, pero solo el disparo del ex jugador del Tolima pasó cerca del arco controlado por Sebastián Viera. Al minuto 5, Larry Vásquez tras un pase de González, aproximó a Junior, pero su remate se fue desviado. El equipo barranquillero seguía insistiendo con remates de media distancia, al minuto 11, Fabián Ángel volvía a probar en el partido y controló la pelota Aldair Quintana. Sobre el minuto 13, Nacional hizo su primer cambio, retirando a Yeison Guzmán, e ingresando Andrés Andrade.



Sobre el minuto 15, Nacional se puso en ventaja en el marcador con gol de Jonatan Álvez tras un pase de Jonathan Marulanda desde el sector derecho. Sin embargo, Danny Rosero se estrelló con el lateral verdolaga y pese a que el árbitro Carlos Ortega había validado el gol, el VAR lo llamó a consultar la jugada. Tras cinco minutos, el juez dio como válida la segunda anotación del partido para el conjunto antioqueño.



Tras el gol, Junior le costaba armar sociedades en ataque, se encontraba sometido por el rival y no tenía la efervescencia del primer tiempo. Los locales hicieron tres cambios en 73 minutos de partido; se retiraron Fredy Hinestroza, Fabián Ángel y Carmelo Valencia, e ingresaron Edwuin Cetre, Ferlys García y Cristian Martínez Borja.



Al minuto 34, un desborde por el sector derecho de Alex Castro tras un saque de banda, el ex Cruz Azul filtró al corazón del área, para que Sebastián Gómez con pierna derecha definió con categoría, marcando el tercer gol para los verdolagas, quienes no ganaban por Liga como visitante frente al Junior, desde 2015.



Los últimos minutos fueron de control para Nacional, Alejandro Restrepo realizó cambios, refrescó el equipo y puso en desespero al Junior. En tiempo de descuento, un robo de balón de Jefferson Duque le quedó a Andrés Andrade, pero el ‘Rifle’ no logró concretar la jugada que pudo ser el cuarto gol de la noche.



El equipo verdolaga volvía a derrotar al Junior como visitante, tras casi seis años. La última vez fue el 17 de octubre de 2015, donde los antioqueños superaron por 0-4 a los barranquilleros, en una memorable actuación de Marlos Moreno.



En la próxima fecha, Junior recibe al Atlético Huila en juego pendiente por la octava fecha y luego visita a Águilas Doradas en Rionegro. Por su parte, Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportivo Pasto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8