Nacional, sin margen de error, a derrotar a un combativo Pereira

Atlético Nacional visitará este miércoles al Deportivo Pereira, por la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga II-2021. Luego de empatar contra Junior en condición de local, el conjunto verdolaga buscará imponerse en suelo risaraldense para no perderle pisada a sus rivales en la carrera por la gran final.

Sin cambios con respecto al juego anterior, el conjunto verdolaga deberá afrontar este encuentro contra el equipo pereirano, equipo que solamente le ha podido ganar en el Atanasio, pero que en el Hernán Ramírez Villegas se ha ido derrotado, pese a que en el último encuentro se consagró campeón de la Copa Colombia 2021. "En un torneo tan corto como la Copa y la Liga, fue coincidencia enfrentar tantas veces al mismo rival. Nos conocemos bien, saben dónde pueden estar las ventajas y será importantes los detalles para marcar diferencia", detalló el técnico Alejandro Restrepo.



Además, "debemos tomar la mejor decisión para afrontar este partido. A Danovis (Banguero) preferimos guardarlo para el próximo partido y tenemos jugadores en el plantel que pueden reemplazarlo de la mejor manera. Los días de descanso sirve para sacar esa fatiga cognitiva, no es mucho tiempo, pero sirve. Queremos alcanzar esa frescura necesaria para competir en un alto nivel".



En cuanto a los movimientos en el planteamiento del equipo, Restrepo comentó que "nosotros partimos de un dibujo táctico, pero no es estático, dependiendo de las características del rival y las propias van cambiando el modelo de juego. Hay que tomar decisiones si podremos cambiarlo de entrada y de lo que sintamos en las prácticas. Tenemos calidad, cantidad en nuestro medio campo".



Sobre lo que deberán mejorar, el técnico señaló que "hay tres aspectos importantes a mejorar en los entrenamientos y es donde ponemos el foco como la comunicación, la toma de decisiones y la ejecución. Debemos mirar que es lo más conveniente para el equipo y que ese jugar bien, nos deje muchas veces de cara al gol, ser efectivos".



Finalmente, ponderó el apoyo de los hinchas y confía en que este miércoles sea el punto de partida para ascender deportivamente. "Nosotros vivimos agradecidos por el apoyo de nuestros hinchas. Eso lo sentimos para conseguir la Copa, ahora debemos enfocarnos en lo que viene, nos preparamos siempre para ganar".



Datos entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportivo Pereira y Atlético Nacional disputaron 198 partidos, de los cuales, los ‘aurirojos’ se impusieron en 52 ocasiones, frente a 81 de los verdolagas y 65 empates. En goles anotados, Pereira convirtió 251 y Nacional 325.



Deportivo Pereira ha ganado solo uno de sus últimos nueve partidos de Primera División contra Atlético Nacional (cuatro empates, cuatro derrotas), pero fue justamente el más reciente en octubre (3-2). No enlaza victorias ante el conjunto de Medellín en la categoría desde abril-septiembre de 2008 (dos).



Este será el primer duelo entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional en fase final de la categoría desde 2002. El equipo pereirano acumula ocho partidos de cuadrangular final marcando gol (13 en total), pero solo dos victorias durante esa racha (dos empates, cuatro derrotas).



Atlético Nacional suma tres partidos como local sin ganar en el torneo (dos empates, una derrota), su peor racha sin victorias en casa en la categoría desde febrero-septiembre de 2020 (dos empates, dos derrotas).



Wilfrido de la Rosa, de Deportivo Pereira, ha participado en goles 11 goles de su equipo en esta Liga II-2021 (cinco goles, seis asistencias), al menos seis participaciones más que cualquiera de sus compañeros (cinco de Brayan León y de Bryan Castrillón).



Atlético Nacional es el equipo del torneo que más veces ha marcado en el primer tiempo (14), siendo además el que más veces ha rematado al arco rival en los primeros 45 minutos (52).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Bryan Rovira, Nelson Palacio, Jarlan Barrera; Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Jefferson Duque. DT: Alejandro Restrepo.



Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío).

VAR: Jhon Perdomo (Huila).

Tv: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8