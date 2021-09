Con sensibles bajas: Nacional se pone a punto pensando en Pereira

Sobre las 9 de la mañana de este martes, Atlético Nacional realizó una nueva sesión de cara al encuentro del próximo sábado contra Deportivo Pereira, por la fecha 12 en la Liga II-2021.



Varias novedades presentó el conjunto antioqueño en este entrenamiento; Jarlan Barrera no estuvo presente por motivos personales, el jugador samario pidio permiso para ausentarse, Juan David Cabal trabaja de manera diferenciada y estaría disponible para el partido contra Atlético Huila. Por su parte, Tomás Ángel se encuentra en Bogotá, trabajando con la Selección Colombia sub 18.



Ejercicios de gimnasio en el Centro de Alto Rendimiento, juegos de rondo en espacio reducido con algunos jugadores del equipo sub 20, labores tácticas y práctica de fútbol, los componentes de esta sesión, bajo un clima frío y lluvioso en el oriente antioqueño.



Nacional seguirá trabajando durante esta semana, el viernes viajará en horas de la tarde a Pereira vía aérea, el domingo regresará a Medellín, para planificar lo que será el juego por la ida de la semifinal en la Copa Colombia 2021 frente al Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8