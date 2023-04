Autuori llegará motivado ante Olimpia: 'Nacional va de menos a más'

Paulo Autuori salió con una gran sonrisa tras la victoria (1-3) de Atlético Nacional ante Independiente Medellín. El doblete de Jefferson Duque y el gol de Tomás Ángel en el Atanasio Girardot lo dejaron satisfecho por el "proceso" y no solo por el resultado de partido.



El entrenador valoró que su equipo va "de menos a más" y que "respeta el proceso". A mitad de semana jugará frente a Olimpia por Libertadores y contra América por Liga Betplay. Grandes retos para concentrarse durante domingo y lunes.

Balance de la victoria en el clásico: "La clave no es del partido, es de respeto al proceso, de construir, de ir de menos a más. Nosotros hemos hablado de seguir adelante y no retroceder. Tengo muy claro la importante de tener un trabajo pedagógico donde se tocan conceptos tácticos y estratégicos. Hemos pasado por muchos problemas y nadie ha lamentado el tema de las lesiones o las sanciones porque tenemos soluciones. Lo más importante no es la victoria es el proceso".



Molestias musculares de Cristian Castro y Sebastián Gómez: "No me gusta hablar de ese tema porque es médico pero creo que no es tan preocupante. Vamos a ver. Mañana tenemos entrenamiento y vamos a jugar el martes un partido muy importante en el semestre. Será un partido muy complicado, los paraguayos siempre son así".



La dupla Ángel-Duque: "Nosotros analizamos los rivales y ahí desarrollamos la estrategia. Estoy contento con ellos porque no ha faltado entrega y lucha. La racha negativa es algo por lo que pasan todos los goleadores. Es importante el trabajo que Tomas hace con el tema mental (...) Lo importante no son los goles porque para hacerlos hay que construir. No tenemos regalos del rival, tenemos que construir y valoro mucho a todos los jugadores por lo que vienen desarrollando. Tenemos que crecer en momentos decisivos y eso está claro. Están regresando jugadores que estuvieron lesionados y el futuro para nosotros nos da aliento, nos anima un montón.



Arbitraje de Wilmar Roldán: "He hablado con Roldán antes del partido. Es la primera vez que lo agarro en Colombia y pensé que no lo fuera a lograr. Es un árbitro con mucha calidad y autoridad, los jugadores lo respetan y deja seguir el partido. Esto para el fútbol colombiano es fundamental. Hay que parar con este tema de parar a cada rato el juego. El tema competitivo también pasa por el arbitraje, si tuvieramos más arbitrajes así, el nivel del torneo subiría un montón".



Jugadores de Nacional al Mundial Sub-20: "Ocampo, Salazar, Marquínez... Esta selección tiene un nivel técnico muy bueno y hay que felicitar al profesor Héctor Cárdenas. Hay que ser competitivo con calidad. Ocampo y Salazar habían hecho esto contra Patronato en Argentina. Quedo contento por el trabajo. Si tienen que ir para ir a representar a Colombia, seré repetitivo, yo estoy para trabajar para la institución pero también para el fútbol del país. No tenemos miedo de nada. Si no van a estar con Nacional vamos a meter a otros para competir".



Próximo reto ante Olimpia en Libertadores: "No hay tiempo para nada. A partir de América ya tengo claro qué vamos a hacer. Olimpia seguramente con 4 puntos va a venir como a los paraguayos les gusta, esperando y jugando a los errores del rival".