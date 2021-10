‘Las opciones han sido pocas, pero son de aprendizaje‘: Tomás Ángel

En días previos al clásico antioqueño contra Deportivo Independiente Medellín, Tomás Ángel de Atlético Nacional sigue aprendiendo, sumando algunos minutos y tomando nota para pulirse y buscar destacarse en el equipo verdolaga. Ante la lesión de Jonatan Álvez, se abre alguna posibilidad para que el joven antioqueño pueda destacarse en un duelo con tinte de historia familiar.



“Previo al partido, las sensaciones están muy bien, sabemos lo que significa un clásico para nosotros, para nuestra hinchada que regresa a vivir este partido. Además de estar clasificados, siempre buscamos ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Analizamos a Medellín y ahí es donde podemos sacar las maneras por las cuales podemos sacar ventaja en el partido”, indicó Ángel.

Además, “es el sueño de todo jugador competir en un clásico y más con la camiseta de Nacional, para mí significa mucho por la historia que hay, tener minutos sería otro sueño cumplido de tantos que he sumado en estos dos semestres y para lograrlo, me he preparado de la mejor manera”.



En cuanto al rival, Tomás señaló que “llegó un nuevo entrenador, ellos han cambiado un tanto su manera de jugar. Los tenemos estudiados y cada equipo tiene su debilidad, nosotros debemos encontrarla para sacar provecho en este partido”.



En lo personal, Tomás se sumó a lo que Ruyery Blanco dijo esta semana sobre los delanteros veteranos del equipo, ellos asumen el rol de ser los atacantes del futuro y en medio de la competencia, aprovechan para aprender. “Contamos con jugadores de mucha calidad, delanteros como Jefferson Duque, Jonatan Álvez, yo sumo cosas de cada uno, ajustándolo en mi juego. Ruyery (Blanco) y yo, somos los delanteros del futuro, somos el proyecto, estamos creciendo cada día y cuando tengamos la oportunidad estaremos listos”, sostuvo.



Finalmente, el delantero remarcó que “las oportunidades han sido mínimas, pero son de mucho aprendizaje. Estoy en un equipo con grandes jugadores y día a día voy mejorando, me tiene muy contento. Esperamos que podamos vivir este clásico en paz, disfrutemos este deporte. Estar en Nacional significa tener calidad, el que juegue va a darlo todo en la cancha y el que salga a jugar, los demás desde afuera los estaremos apoyando”.



