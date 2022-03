‘Hay que entrenar bien, entrar atento en los partidos‘: Ruyery Blanco

Atlético Nacional buscará contra Deportivo Cali, un triunfo que lo acerque a la clasificación. Ruyery Blanco, fue una de las figuras en el partido anterior contra Jaguares, vive un buen presente y quiere seguir creciendo.

“Todos trabajamos por un objetivo, se me dio la oportunidad de entrar y marcar. Contento con el apoyo de la hinchada, ellos nos dan las ganas para salir adelante y nosotros queremos estar enfocados para ganar cada partido”, resaltó. Además, “los goles son amores, cada vez que marco un gol, me dan muchas ganas de gritar, desahogarme.



Día a día trabajo para cumplir mis sueños, quiero salir adelante y esperemos seguir dándole alegrías a esta hinchada. El profesor nos ha brindado una gran confianza, a los atacantes nos dice que nos divirtamos y eso nos ha ayudado al grupo. Creo que el primero fue autogol, pero quedé contento porque ayudé al equipo. Desde que llegué, quería ir a celebrar el gol con la hinchada, me hace sentir muy contento”.

Sobre su compañero en ataque Jefferson Duque, Ruyery declaró que “Jefferson (Duque) es un gran jugador, un delantero con mucho recorrido. Siempre que voy a jugar, me brinda mucha confianza, me transmite energía positiva y eso me permite salir a brindarme lo mejor. Todo delantero tiene buenos y malos momentos, hay que valorar lo que Duque ha hecho en la institución y debemos respaldarlo”.

El samario indicó además que “hay que entrenar muy bien, entrar muy atento en los partidos. Tengo un gran goleador como Jefferson Duque que es una gran competencia, siempre debo estar con los pies en la tierra y entrenando de la mejor manera para aprovechar la oportunidad, cuando el técnico decida incluirme en el juego”.

Finalmente, el jugador manifestó su apoyo con el ‘9’. “Sabemos la capacidad que tiene Jefferson Duque, en el banco gritaba que le dieran la pelota, que en cualquier momento la iba a meter. A la hora de entrar, me dijeron que tuviera mucho movimiento, encontrando espacios para definir. Ahí fue cuando llegaron el gol y medio”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8