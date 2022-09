Nacional evalúa opciones ante ausencia de Jarlan Barrera en el clásico

Atlético Nacional tiene una nueva dificultad de cara al clásico antioqueño del próximo domingo, donde enfrentará al Deportivo Independiente Medellín, por la fecha 10 en la Liga BetPlay II-2022. Jarlan Barrera fue expulsado promediando el segundo tiempo frente a Envigado en juego pendiente de la séptima fecha y no podrá actuar contra el poderoso, frente a esta ausencia, el cuerpo técnico evalúa opciones para suplir al talento volante samario.

Yeison Guzmán: El volante ofensivo oriundo de La Unión, Antioquia ha funcionado muy bien como jugador de recambio, en la etapa complementaria, Guzmán le da la chispa necesaria para que el equipo salga a conseguir el resultado, siendo un enganche y un enlace para los delanteros. Tiene una muy buena media distancia y poco a poco ha subido su nivel. Contra Envigado fue titular y mostró un rendimiento aceptable.



Andrés Andrade: El ‘rifle’ es un jugador polivalente y aunque está siendo utilizado como volante mixto acompañando al jugador de contención, conoce bien esa posición y puede generar peligro. El ‘10’ verdolaga tendría la posibilidad de ser titular tras tres partidos, en uno no logró concentrar y los dos restantes arrancó el partido desde el banco de suplentes.



Sebastián Gómez: El antioqueño ha venido jugando como volante de marca, tiene muy buena ida y vuelta, visión de juego y media distancia. No desconoce esa posición de volante ofensivo, a pesar de no ser su posición natural. Podría jugar en esa posición, siempre y cuando ingrese Alexander Mejía para ser volante de marca y adelantarse en esa línea medular.



Nelson Palacio: El juvenil conoce la posición, aunque su fuerte es ser un segundo volante de marca. Cuenta también con buena media distancia y en una conferencia de prensa reciente, habló sobre esa posibilidad de ser más creativo que contención.



Juan Pablo Torres: De gran momento deportivo, destacado en torneos juveniles, ‘Tatay’ también sería opción para manejar los hilos del equipo. Le juega en contra la juventud y más para un partido como estos, donde se juegan algo más que tres puntos. Hernán Darío Herrera lo conoce bien y sabe que podría rendir.





