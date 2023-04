Desde la Alcaldía lanzan dardo a directivos de Nacional: 'Arrogantes'

El secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, concedió una entrevista este martes a Telemedellín y se refirió a la situación actual de Atlético Nacional y los barristas de Los Del Sur. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario resumió la situación y lanzó un duro sablazo a los directivos verdolagas. Los tildó de "arrogantes" y "irresponsables".



"La vida humana y los sentimientos de las personas pesan más que los daños que tuvo el estadio Atanasio Girardot, pudo ser más grave y prevenimos la situación lo más que se pudo con fuertes dispositivos. Es importante hablar de los daños, pero lo más importante es hablar de las personas lesionadas y afectadas por esta situación que no queremos se vuelva a presentar".



El funcionario de la Alcaldía aseguró que "El Distrito no ha sido indiferente y menos alcahueta con ningún actor. Hemos puesto 800 hombres y mujeres de la Fuerza Pública a disposición de un espectáculo privado, ellos han dejado las calles por ir a cuidar un evento de un particular. No pueden decir que somos alcahuetas con las barras cuando se adelantan las investigaciones y se harán sanciones".



Ramírez mencionó que buscan abordar esta problemática con todos los involucrados y han insistido en el diálogo. "Mi opinión frente al estímulo que tienen con los hinchas, es un acuerdo de trabajo articulado con más de 12 años de historia, cortar eso es arrogancia y desconocer procesos".



Y agregó: "Estamos ante unos directivos de Atlético Nacional arrogantes e irresponsables que no quieren reconocer su responsabilidad como la reconocieron los barristas, este es un asunto de todos. Buscamos que la ciudad siga disfrutando de un espectáculo en paz y que los estadios sean escenarios de convivencia".



Finalmente, el Secretario de Gobierno de Medellín dejó claro que no le prestarán en estadio Atanasio Girardot a Nacional si persiste la situación. "Mientras no se den las garantías necesarias, desde el Distrito no vamos a habilitar el Atanasio para que Nacional juegue. Esta es la posición más responsable que podemos tener pues estamos cuidando la vida de muchas personas y garantizando la seguridad en la ciudad".